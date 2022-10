Cosmecode seleziona la perfetta tonalità di fondotinta in un clic

L’obiettivo iniziale dell’imprenditore è fornire a marchi e distributori, nei negozi o online, una soluzione di consulenza personalizzata, tramite la tecnologia digitale.

« La consulenza personale è lo strumento di trasformazione più potente nel settore della bellezza “, annuncia,” Quando la cliente è accompagnata in negozio da una consulente di bellezza, ci sono buone probabilità che lasci con il prodotto in offerta. L’idea era di fare una copia digitale ».

La prima caratteristica scelta è il supporto nella scelta della giusta tonalità di fondotinta. « Abbiamo ampiamente testato la reazione dei consumatori alla consulenza digitale e identificato questa grande opportunità. È una vera sfida per tutte le carnagioni. È quasi impossibile online e difficile da archiviare poiché è necessario considerare l’ambiente di illuminazione. ‘ spiega il leader.

La giusta tonalità è garantita al 94%.

insieme a Codice CosmicoPertanto, la ricetta per l’ombra giusta è guidata da un algoritmo.

Il processo è veloce e facile da usare. L’utente scatta una foto di se stesso e l’applicazione indica a quale tonalità corrisponde all’interno delle diverse gamme di marche indicate nel database.

Oggi si basa la versione mobile dell’applicazione 6500 sfumature di fondotintaè tra le più apprezzate sul mercato (Chanel, BlackUp, Guerlain, ecc.).

« Il nostro obiettivo alla fine è quello di indicare tutti i prodotti disponibili sul mercato, con un aggiornamento costante. Ma la soluzione può anche adattarsi bene al marchio e alle sue referenze dice Sarah Al-Malouki.

Il prototipo è stato presentato a un recente spettacolo VivaTech Codice Cosmico Presentato, in base al test eseguito, un punteggio di affidabilità del 94%, su una scelta ristretta a tre bande. Secondo il fondatore, il processo si basa su tecnologie di “computer vision” e “deep learning”, ma anche su molto lavoro SEO.

« È uno strumento difficile da sviluppare ma il potenziale è enorme. Iniziamo con la base ma possiamo poi passare ad altre categorie di prodotti, come i colori della pelle complementari ad esempio, con il rossetto o il colore dei capelli », ajute Sarah Mellouki.

Une risolvi da B a B

L’imprenditore, supportato da un team di cinque sviluppatori, sostiene la potenza dello strumento di un approccio B-to-B. più del grande pubblico, Vuoi indirizzare la soluzione principalmente a distributori e marchidalle interfacce dedicate ai diversi mondi della comunicazione.

« Nei negozi i brand possono quotare i propri prodotti sulla piattaforma, che sarà utilizzata come strumento di consulenza. Potrà così lavorare in base al tasso di conversione, ma consentirà anche di standardizzare la qualità di questa consulenza, che è molto importante per i marchi. Online stiamo attualmente sviluppando una versione con un plugin da caricare sui siti di e-commerce, che permetterà agli utenti di sapere immediatamente di quale tonalità hanno bisogno prima di ordinare. », assicura Sarah Mellouki.

L’ultima risorsa, la soluzione Codice Cosmico Si rotola molto facilmente.