Acer entra nel mercato delle schede grafiche

oh sorpresa, sinistra Entra nel mercato delle schede grafiche tramite Intel Corporation e nuovo GPU Arc A770 Che sarà sul mercato dal 12 ottobre. Così, il famoso marchio presenta la sua prima carta all’interno della sua gamma predatore insieme a Acer Arc A770 Predator Bifrost. D’altra parte, non sappiamo ancora se l’azienda renderà disponibili le sue schede nel mercato del fai da te o se verrà installata solo in computer Predator prefabbricati. Allo stesso modo, non è noto se il marchio produrrà solo GPU Intel o vedremo anche schede Acer con GPU NVIDIA o AMD in seguito.

Acer lancia la sua prima scheda grafica dedicata con Intel Arc

Visivamente, sembra che l’azienda abbia progettato il proprio sistema di raffreddamento. Qui abbiamo un mix tra una ventola di tipo turbo al centro dello streamer con una ventola RGB più grande all’estremità.

Da quello che vediamo nell’unica immagine che abbiamo, il sistema di raffreddamento utilizzerà anche quattro tubi di calore. Non sappiamo però se Acer proporrà la sua scheda nelle versioni da 16 e 8 GB.

Tuttavia, possiamo ricordare la configurazione dell’A770: questa GPU utilizza un chip grafico ACM-G10 con 32 Xe-Core, che si traduce in 4.096 stream processor ad una frequenza di 2,10 GHz. È accompagnato da 512 moduli XMX e ha accesso fino a 16 GB di memoria GDDR6 a 17,5 Gbps. Con un bus a 256 bit, abbiamo una larghezza di banda di 560 GB/s. Il TDP pubblicizzato è di 225 watt, ma attenzione, in Intel questo TDP è un consumo medio. Nota le due porte PCIe a 8 pin sul bordo per consentire anche l’overclocking.

In termini di prestazioni, il marchio ha annunciato di rivaleggiare con la NVIDIA RTX 3060 con Ray Tracing. Più di dieci giorni prima di vedere a cosa ci si deve attenere concretamente. Nel frattempo, il prezzo consigliato per l’A770 è 329 dollari per la versione da 8 GB e altri $ 349 per la versione da 16 GB.

Chi vedrà questo? Acer Arc A770 Predator Bifrost nel suo computer?