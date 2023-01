“Cos’è questa storia?” : Ecco che arriva questo misterioso video della “cosa d’argento” che attraversa il cielo

Lancio del razzo Soyuz da Baikonur

La figura luminosa evoca l’aspetto di un razzo che decolla, proprio come durante i lanci di razzi Razzi Falcon di Elon Musk. Ma qui non si tratta di un missile americano. Perché Balkhash è a 500 chilometri di distanza, in linea d’aria, a est di Baikonur, dove parte la navicella Soyuz.

I razzi sono stati lanciati a Baikonur durante questo periodo? sì, Ne abbiamo parlato all’epoca su RTBF Info. E non è successo sabato, come ha raccontato l’autore del post su Telegram, ma qualche giorno fa, mercoledì 21 settembre per l’esattezza. In quel giorno, potremo quindi leggere la dichiarazione dell’agenzia disponibile sul nostro sito Web “,tuUn razzo Soyuz n si sta dirigendo verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Cosmodromo Da Baikonur al Kazakistan con a bordo un americano e un russo“.

Con lo strumento bussola di Google Maps, questo è confermato: lIl missile che si sposta da sinistra a destra nel video condiviso sui social prende una traiettoria da ovest a est. In accordo quindi con la posizione di Baikonur in relazione a Lakhash.

Il decollo è avvenuto alle 13:54 GMT o alle 19:54 in Kazakistan. in questo momento, Si vede anche nel video di lancio disponibile su YouTubeLa notte era quasi finita.

Si noti infine che altre immagini dello stesso lancio, con la stessa aureola che evoca la forma di una medusa, sono disponibili su Questo articolo proviene da un sito di notizie kazako.