Cosa sono le piante medicinali e come le coltiviamo?

Le piante sono state utilizzate fin dall’antichità per le loro proprietà medicinali. Ci sono alcuni di loro che hanno proprietà antisettiche e analgesiche per l’apparato digerente e possono Allevia i disturbi quotidiani.

sorella piante medicinaliE Piace, Menta, timo, salvia o rosmarino“Possiamo coltivarle in vaso (…) Sono piante che si trovano nei nostri giardini, nelle nostre campagne, e su di esse possiamo crescere. i nostri davanzali, Balconies And Why Not On The Balcony”, sottolinea Pierre Nismann, paesaggista e vicedirettore rustica pratica Editore di presentazioni missione dell’impianto sulla M6.

Per preservare le tue piante medicinali, puoi: oppure lasciarli asciugare “Dolcemente” e sarà inumidito al momento dell’infusione “,”O lo usiamo fresco E lì, queste sono le molecole che si diffonderanno immediatamente nell’acqua in modo efficiente”.

Si possono piantare tutte le piante nello stesso contenitore?

“Puoi piantarli nello stesso ceppo purché abbiano gli stessi requisiti. Metteremo timo, rosmarino e salvia che Al posto delle piante mediterranee nella stessa vasca perché è una vasca con un po’ di terreno drenato e un po’ di infiltrazione”, ha detto Pierre Nismann in siamo qui!. “D’altra parte, se hai la menta o la melissa, in quel caso, lo metteremo noi ciotola abbinata, Ma con un terreno abbastanza nuovo”, continua.

Per avviare la tua fattoria, Comprare piante in primavera Nei centri di giardinaggio, vivai e giardinaggio. Puoi rimetterlo in un “vaso relativamente grande, 30-40 cm” e “Dopo, ovviamente, puoi lasciarlo crescere e annaffiarlo in estate, Dai loro del fertilizzante In primavera e quando le foglie si seccano in inverno, le pieghi di nuovo e ricresceranno”, spiega il paesaggista.

Fai attenzione ed evita le overdose

“Devi prestare attenzione Non trattarti Con la fitoterapia”, insiste Flavi Flament siamo qui! Di norma, dovrebbero essere usati in piccole quantità. Quando fai una tisana, non dovresti farlo per troppo tempo se hai dolori e dolori. Se i mali persistono davvero, Risponde Pierre Nismann: Dovresti consultare “Attenzione anche agli effetti nocivi”, ad esempio il timo che viene usato per lenire la gola e il raffreddore, se usato troppo intensamente è molto importante per causare malattie cardiovascolari.

Quali piante per quali malattie?

Per alleviare un mal di gola o un comune raffreddore, mangia salvia, timo, brodo bianco e camomilla. Se soffri Insonnia o stress, Scegli il tiglio, “La melissa è una pianta perenne o verbena. È una pianta esotica che terremo sul nostro balcone durante l’estate, ma dovremo tornare a casa in inverno”, consiglia Pierre Nisman. a Aumenta la tua energiaScommetti su menta, zenzero o ginseng.

