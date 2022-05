Prenditi una pausa dai social media per migliorare la salute mentale

Notizia

Uno studio recente ha dimostrato gli effetti positivi della chiusura totale dei social media per una settimana. In futuro, questa opzione potrebbe essere utilizzata dai pazienti per gestire meglio la propria salute mentale.

Oggi i social network sono uno dei pilastri della società. Ma ci sono crescenti preoccupazioni riguardo al suo uso estensivo e ai suoi effetti sulla salute mentale. Quindi, dovremmo smettere di usarlo? Ricercatori britannici dell’Università di Bath hanno dimostrato che solo una settimana senza l’uso dei social media migliora i livelli generali di benessere e riduce i sintomi di depressione e ansia. I risultati dello studio sono stati pubblicati oggi sull’American Journal of Psicologia informatica, comportamenti e social network

9 ore extra di tempo libero a settimana!

Lo studio è stato condotto su 154 persone di età compresa tra i 18 ei 72 anni, che utilizzavano quotidianamente i social network. Queste 154 persone sono state divise in due gruppi di studio: il gruppo di intervento, dove è stato chiesto loro di smettere di usare tutti i social per una settimana, e il gruppo di controllo, dove potevano continuare a usarli normalmente.

Per alcuni dei partecipanti allo studio, questa chiusura significava che hanno risparmiato circa 9 ore del loro tempo a settimana, che in genere trascorrono scorrendo su Instagram, Facebook, Twitter e TikTok!

Alla fine della settimana, i partecipanti hanno dovuto fornire i dati sul tempo davanti allo schermo dai loro smartphone, compresi quelli che hanno dovuto dimostrare il loro rispetto per una pausa senza social network. I risultati sono stati impressionanti: il gruppo di intervento ha riferito di trascorrere una media di 21 minuti sui social media a settimana, rispetto a una media di 7 ore per il gruppo di controllo.

Impatto positivo su benessere, depressione e ansia

Prima dell’inizio dello studio, i “punteggi” di ansia, depressione e benessere sono stati presi da ciascun partecipante. Al termine dello studio, i ricercatori hanno visto un reale miglioramento della salute mentale dei pazienti dopo una settimana di completa chiusura delle reti.

“Molti pazienti riferiscono gli effetti positivi di stare lontano dai social media, con un umore migliore e meno ansia in generale. Ciò suggerisce che anche una piccola pausa può avere un effetto”.Il Dr. Jeff Lambert, Principal Investigator presso il Dipartimento della Salute di Bath, spiega.

Pertanto, i ricercatori vogliono fare più ricerche per vedere se una breve pausa può aiutare diverse popolazioni, come individui più giovani o pazienti con disturbi fisici o mentali.

“Naturalmente, i social media fanno parte della vita e per molte persone sono essenziali per la loro identità e interazione con gli altri. Ma se passi ore ogni settimana a scorrere e senti che sta avendo un effetto negativo su di te, potrebbe valere la pena ridurre il tuo uso e vedere se aiuta.Il dottor Jeff Lambert riprende.

Un altro obiettivo del team di ricerca è seguire i partecipanti per più di una settimana, per vedere se i benefici dureranno nel tempo. In tal caso, questo metodo potrebbe diventare una delle principali opzioni cliniche utilizzate per migliorare la salute mentale dei pazienti.