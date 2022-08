Covid: la nuova versione del vaccino Moderna prende di mira la variante Omicron approvata nel Regno Unito

L’Autorità britannica di regolamentazione dei medicinali ha annunciato lunedì di aver approvato una nuova generazione di vaccino Covid-19 prodotto da Moderna che prende di mira la variante Omicron, la prima del suo genere al mondo secondo il laboratorio.

Questa versione del vaccino consiste in quella che viene chiamata una dose di richiamo “bivalente”, che prende di mira metà del ceppo originale del virus e metà della variante Omicron e “suscita una forte risposta immunitaria” contro entrambi, incluso Omicron BA.4 e Sottovarianti BA.5, ha affermato l’MHRA in una dichiarazione.

L’Agenzia dei medicinali ha aggiunto che “le dosi di richiamo per gli adulti sono state approvate dall’MHRA che ha concluso che soddisfano gli standard di sicurezza, qualità ed efficacia del regolatore del Regno Unito”.

Sono stati identificati effetti collaterali “tipicamente deboli” e simili a quelli osservati nei sieri originali.

“Quello che questo vaccino bivalente ci offre è uno strumento ancora più visibile nella nostra cassetta degli attrezzi per aiutarci a proteggerci da questa malattia mentre il virus continua ad evolversi”, ha affermato il direttore dell’MHRA John Ren in un comunicato stampa.

Dal canto suo, il direttore generale di Moderna Stéphane Bancel ha sottolineato il “ruolo importante” che la “nuova generazione” di vaccini può svolgere nella protezione contro il Covid-19.

Ha sottolineato che il Regno Unito è così diventato il primo Paese ad accettare un vaccino bivalente che prende di mira parzialmente l’Omicron, l’alternativa che è diventata la più diffusa in Europa.

La scorsa settimana, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha dichiarato che mira all’approvazione anticipata dalla caduta del vaccino Pfizer/BioNTech Covid mirato a due sottovarianti del ceppo Omicron a rapida diffusione, BA.4 e BA.5.

Sebbene i vaccini abbiano contribuito a ridurre i ricoveri e i decessi per Covid-19, emerso per la prima volta in Cina alla fine del 2019, le attuali iniezioni colpiscono principalmente i precedenti ceppi della malattia.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito a luglio che la pandemia “non era finita”, a causa della prevalenza delle sottovarianti Omicron, della revoca delle restrizioni sanitarie e del calo degli screening.

I casi del virus Covid sono aumentati a livello globale tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate, spinti dalle ultime variabili, ma da allora hanno iniziato a stabilizzarsi in Europa.

I paesi europei stanno ora iniziando a guardare all’autunno e all’inverno, quando si prevede che i casi aumenteranno di nuovo.

Il Regno Unito è uno dei paesi europei più colpiti dalla pandemia con quasi 180.000 morti. Sebbene il tasso di mortalità sia fortemente diminuito grazie alla vaccinazione e il paese soffra regolarmente di grandi ondate di inquinamento, è stato uno dei primi paesi europei a revocare tutte le restrizioni lo scorso inverno.