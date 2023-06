Cosa sappiamo dell’interfaccia di Nothing Phone (2)

Tra circa un mese verrà presentato il Nothing Phone (2), il secondo modello del brand Nothing. Se conosciamo alcuni dettagli, non sappiamo molto della sua interfaccia, anche se dovrebbe essere un punto di forza dello smartphone. Fortunatamente, sono stati rivelati alcuni dettagli su Nothing OS 2.0.

Come sappiamo, Nothing Phone (2) sarà presentato a luglio. Il successore di Nothing Phone (1) sembra più premium e dovrebbe consentire al marchio Nothing di migliorare l’interfaccia di Android, Nothing OS. A questo proposito, Sviluppatori XDA Si è seduto con Mladen M. Heuss, il direttore creativo del software dell’azienda, per parlare di Nothing OS 2.0.

Niente OS 2.0: ripartire da zero?

In questa intervista che riportiamo, Hoss dice di voler ” Si parte quasi da zero Dopo un anno e un team di 100 persone dedicato al software, il marchio avrà lo slancio e l’opportunità di riprogettare Nothing OS 2.0. Attualmente, Nothing Phone (1) esegue Android 13 ed è in lavorazione una prima beta con Android 14. .

Per un progettista, il vantaggio principale di un’interfaccia è che ” estetica funzionale »: Assorbi molti dati e cerchi di visualizzarli in modo che siano più comprensibili. D’altra parte, Hoyss mira a creare un’interfaccia divertente e produttiva allo stesso tempo.

È difficile tirare fuori i vermi dal naso davanti a niente, ma questa seconda versione non dovrebbe sminuire un’altra base dalla prima. L’interfaccia rispetterà le basi di Android apportando miglioramenti. Ma nel suo desiderio di distinguersi dalla concorrenza, un rappresentante del produttore ha affermato di non confrontare Nothing OS 2.0 con ” Tutto ciò che esiste al momento Senza entrare nei dettagli, d’altra parte, Huwais si astiene dal fare quello che lui chiama. Promesse eccessive ».

La schermata principale può essere rivista

Hoyss ha espresso la sua opinione anche sulle schermate home dei nostri smartphone: Hai un sistema di pagine in cui puoi scorrere i loghi aziendali. “mentre a suo avviso dovrebbe contenere” Ciò che è personale per te ” COME ” i tuoi punti di interesse ».

C’è davvero un modo per facilitare questa visione: i widget. Per vedere la sua musica, le sue email recenti, le sue prossime date. Ma forse non qualcosa che pochi utenti pensano di usare. Niente può migliorare OS 2.0 a questo punto.” Quindi non devi scorrere le pagine o scavare in profondità Inoltre, Hoyss ha messo in dubbio la coerenza visiva di Android, senza incolpare Google, dal momento che l’azienda è così grande.

Come capisci, Communication With Nothing è completamente impreciso, basato sull’aumento della suspense e sulla promessa di cambiare le cose in un settore altamente competitivo. Ma a differenza dell’anno scorso, sembra essere più prudente con l’avvicinarsi di Nothing Phone (2). Sicuramente è dovuto alla voglia di non promettere molto e alla frustrazione dei fan del brand e degli appassionati di smartphone.

