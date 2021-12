Cosa farà il miliardario giapponese durante la sua vacanza sulla Stazione Spaziale Internazionale?

Una capsula russa con a bordo un miliardario giapponese è attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) mercoledì dopo circa 6 ore di viaggio. L’eccentrico miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che ha fatto fortuna online, e il suo assistente Yuzu Hirano trascorreranno dodici giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale.

La permanenza dei turisti spaziali presso la stazione orbitale sarà documentata da Mr. Hirano con il suo capo e con lui su YouTube e sui social network. Il miliardario si è prefissato 100 missioni da completare nello spazio. Ma cosa farà esattamente?

Badminton, golf, bolle di sapone senza peso

Il miliardario ha chiesto ai suoi abbonati di offrirgli esperimenti nello spazio. Ne ha scelti 100 e i suoi piani includono giocare a badminton, golf e fare bolle di sapone. “Sono emozionato, come un bambino prima di una gita scolastica. Voglio davvero vedere la Terra dallo spazio, sperimentare la gravità zero, capire come lo spazio cambia le persone e vedere questo viaggio cambierà me.

Yusaku Maezawa ha annunciato il giorno prima della sua partenza.

Quanto ha pagato per il suo tempo nello spazio? Il prezzo del biglietto non è stato reso noto ma è stimato intorno ai 50 milioni di euro.