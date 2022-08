Cosa cambierà per i clienti Proximus, Orange, Base e Voo a settembre

5G, Voo offre il rinnovo, la fine del web hosting condiviso e i vantaggi delle app preferite di Proximus… Ecco le novità in arrivo per i clienti Proximus e Voo a settembre.

Accesso 5G alla Vallonia

Deve essere 5G Diffuso in Vallonia da settembre. La priorità dovrebbe essere data ai centri urbani e alle grandi aree industriali.

Ricordiamo che il lancio del 5G nelle Fiandre è iniziato nel 2020 e quest’estate la copertura si è estesa all’intera costa belga. Riguardano Orange, Proximus e Telenet. I residenti di Bruxelles dovranno essere più pazienti. Il capitale potrebbe non essere introdotto dal 5G prima del 2023, al più presto.

Voo rinnova la sua offerta di Internet e TV

Da fine agosto, Relax Super Relax è diventato un abbonamento. Offre un formato di download illimitato, con una velocità di download di 200Mbps e una velocità di upload di 10Mbps. Tutto questo a 52 euro al mese.

L’abbonamento Max diventa Giga Max, con velocità di download da 400Mbps a 1Gbps, 20Mbps in upload e volume mensile illimitato di download a 63€.

Lato TV, nuovo abbonamento, TV Light offre 21 canali, accessibili senza decoder, in streaming tramite l’app Voo TV+. La possibilità di registrare i programmi è scomparsa, ma è ancora disponibile un riavvio di sette giorni.

La fine dell’hosting web condiviso su Proximus

“A causa degli sviluppi del mercato nel campo del web hosting, abbiamo deciso di rimuovere il web hosting condiviso dalla nostra offerta a partire dal 1 settembre 2022 e interrompere definitivamente il servizio”un Pubblicità operatore.

Il nuovo servizio di hosting condiviso dovrebbe iniziare prima del 1 settembre 2022. Trascorso questo tempo, “La tua posizione attuale verrà disattivata automaticamente”, Prossimo avverte. La migrazione del sito può essere affidata alla società ClearMedia dell’operatore o eseguita manualmente.

Termina la navigazione illimitata per le tue app preferite

I clienti Proximus con un abbonamento Mobilus, Full Control o Bizz Mobile (S o M) possono scegliere la loro applicazione preferita. Possono quindi navigare illimitatamente in Belgio o nell’Unione Europea su quest’ultimo. Il consumo su questa applicazione non viene calcolato o detratto dal pacchetto del cliente. Ma attenzione, questa funzione scadrà il 31 agosto.

Una recente decisione europea, infatti, vieta l’utilizzo di determinate app in maniera illimitata e gratuita. “Quindi dal 01/09/2022 il volume di navigazione illimitato sull’app preferita sarà sostituito da un volume aggiuntivo valido per tutte le app e per tutta la navigazione: +1 GB per Mobilus S e +2 GB per Mobilus M”indica l’operatore.

