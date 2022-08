Instagram vuole costringerti a condividere una storia al giorno

Instagram vuole prendere ispirazione da un altro social network per sviluppare una nuova funzionalità.

Non da TikTok ma da BeReal Instagram intende trovare ispirazione per offrire qualcosa di nuovo ai suoi utenti.

poche settimane fa, Presentazione di BeReal, un social network francese che continua ad attrarre sempre più utenti. A fine luglio l’app era la più scaricata di tutto l’App Store. Ora il successo di questa applicazione è sempre più riconosciuto, poiché servirà da ispirazione per Instagram.

Il concetto di rete made in France è relativamente semplice: una volta al giorno, ad orari casuali, gli utenti ricevono una notifica per scattare una foto dal vivo, in due minuti fissi. Il risultato è un doppio scatto, realizzato con la fotocamera anteriore e quella posteriore. Con questo processo, la rete aumenta la credibilità.

Ispirazione per Instagram

Di recente, lo sviluppatore Alessandro Palozzi ha rivelato che Instagram stava lavorando a una funzionalità direttamente ispirata a BeReal. Informazioni confermate da un portavoce di Instagram. Nome del progetto? ‘Sfide esplicite’, ‘dalle sfide’, in francese. concetto? Esattamente come BeReal. Una volta al giorno, gli utenti riceveranno una notifica che li invita a pubblicare automaticamente una foto. Utilizzo sia della fotocamera frontale che della fotocamera sul retro dello smartphone entro due minuti.

Sebbene Instagram stia lavorando su Candid Challenges, ciò non significa che lancerà la funzione a tutti gli utenti in futuro. Questo prototipo interno, non è stato ancora testato con gli utenti.

