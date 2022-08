Nuovo stock Xbox X Series: puoi ottenere la console al suo prezzo normale, ma puoi correre!

Se non l’hai ancora acquistato, Amazon ti offre un’occasione d’oro per ottenerlo.

Modernizzazione: Se non possiedi una Xbox Series X e vuoi averne una, ci sono buone notizie: la console è in vendita su Amazon per 499,99 €Prezzo di lancio originale Microsoft. Il dispositivo più potente di Redmond è sempre più disponibile, ma si spera che sarà presto in vendita. Sembra che le unità siano disponibili anche nel negozio ufficiale.

notizia originaleLa serie Xbox X e la serie Xbox S vengono lanciate oggi nei negozi di tutto il mondo, ma dopo una breve campagna di preordini, il modello più potente di questa nuova generazione di console è andato esaurito nella maggior parte dei negozi. Cosa possiamo aspettarci il giorno del lancio? Le ultime console Xbox Series X sono appena state lanciate, quindi se non l’hai ancora raccolto, ora è la tua occasione. Questo è il modello più potente con 12 TFlops di potenza grafica e 1 TB di memoria SSD. Avrai meno difficoltà ad acquistare una Xbox Series S, modello più economicoChe viene fornito senza unità, 4 TFlops e SSD da 512 GB. Entrambi i dispositivi supportano le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos. I prezzi sono 299 e 499 euro.Dove lo compri? Ecco un elenco di negozi in cui puoi tentare la fortuna perché le console non sono disponibili.

Chiaramente non c’è altro modo per lanciare una nuova console che introdurla. videogiochi di accompagnamento al momento del rilascio.. Un’opzione interessante sarebbe quella di farlo con il tanto atteso Assassin’s Creed Valhalla – ci abbiamo già giocato e vi diciamo tutto quello che c’è da sapere al riguardo – o Yakuza Like a Dragon, che ci fornirà la parte più pazza del saga che si può immaginare. Puoi ottenerlo dai seguenti negozi.

Migliaia di giochi in un ecosistema

Microsoft ha chiarito che non importa dove giochi; Entrambi i dispositivi saranno dotati delle seguenti caratteristiche Migliaia di titoli Xbox, Xbox 360 e Xbox One disponibili il primo giorno. Grazie alla compatibilità con le versioni precedenti. Inoltre, Xbox Game Pass Ultimate, che include vantaggi Xbox Live Gold, offre la possibilità di scaricare istantaneamente più di 200 videogiochi per $ 1,5 milioni. 12,99 al mese.

Inoltre, il servizio porta con sé giochi di nuvole (Project xCloud), che ti consente di divertirti in streaming fino a 150 giochi su qualsiasi dispositivo Android. Potete consultare il catalogo completo al seguente link. Quindi lasciamo a te quanto segue Un piccolo assaggio di quello che puoi trovare qui Al servizio di Redmond Star.