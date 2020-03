Coronavirus, sei tornato in Campania nelle ultime ore da una delle zone rosse? LEGGI QUESTO MESSAGGIO

La situazione è seria, e richiede azioni altrettanti serie. Molti nostri concittadini, avendo scoperto l’isolamento della propria zona che sarebbe arrivato da lì a poco, hanno deciso di prendere il primo treno possibile e tornare a casa.

Un gesto comprensibile, ma assolutamente irresponsabile e fuori legge che ha generato una reazione molto dura da parte delle Autorità. Scappare è stata conseguenza inevitabile, ma non compresa da chi ha diffuso la bozza del decreto in cui si elencavano le zone rosse ovvero quelle attualmente isolate.

In Campania scattano dunque una serie di limitazioni per tutti gli individui che dalla Zona Rossa (Regione Lombardia, Province Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Padova, Treviso, Venezia) hanno fatto ingresso o faranno ingresso in Regione Campania con decorrenza dal 7 marzo e fino al 4 aprile 2020.

Sei dunque appena giunto in Campania devi:

COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL PROPRIO MEDICO;

OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE (familiari compresi) CON L’ISOLAMENTO PER 14 GIORNI A FAR DATA DALL’ARRIVO;

OSSERVARE IL DIVIETO DI EVITARE VIAGGI E SPOSTAMENTI;

AVVISARE, IN CASI DI SINTOMI, IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA.

Nell’Ordinanza del Presidente De Luca vengono, altresì, sospese fino al 3 aprile le attività per palestre, piscine e centri benessere.

Ricordiamo che chiunque si sottragga a tali obblighi è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (fino a tre mesi di galera e 206 euro di ammenda).