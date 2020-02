Coronavirus. “In Campania ad oggi non ci sono contagiati accertati. Non esiste”, quindi, “un’emergenza in Campania”.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca rassicura sulle precauzioni disposte dalla regione e annuncia: “Napoli – Barcellona, gara di Champions, si gioca regolarmente”. “In ogni caso – aggiunge il presidente della Regione – sono in via definizione delle linee guida regionali per Asl e Comuni. Ci vuole grande senso di responsabilità e spirito nazionale. Siamo attentissimi, non distratti, ma sulla base della ragionevolezza”.