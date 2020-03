Coronavirus, controlli scupolosi per chi torna in Italia

”Da oggi entrano in vigore disposizioni stringenti per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Il Mit comunica che le misure sono contenute in un’ordinanza firmata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Secondo le nuove misure, riportate da ADNKRONOS, i vettori e gli armatori dovranno misurare la temperature dei passeggeri prima dell’imbarco e, nel caso superi 37,4° gradi, vietare l’imbarco.