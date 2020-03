Coronavirus controlli e denunce da parte delle forze dell’ordine nei confronti di chi trasgredisce alle ordinanze anti-contagio.

Forze dell’ordine a lavoro su tutto il territorio, per limitare la presenza in strada delle sole persone mosse da reali esigenze lavorative o di salute. Coronavirus controlli e denunce dunque nei confronti di chi è stato sorpreso a zonzo per la città, senza una motivazione valida.

A Nocera Inferiore e Nocera Superiore sono in campo Polizia, Carabinieri e agenti della Polizia Locale. Posti di blocco in vari punti delle città, per la verifica delle autocertificazioni.

Oltre 500 controlli a Nocera Inferiore

A Nocera Inferiore oltre 500 i controlli effettuati, con numerose denunce per violazione dell’articolo 650 del Codice Penale.

Tra le denunce, spiccano quelle ad alcune persone presenti sul territorio comunale, pur essendo residenti in città ben lontane da Nocera Inferiore. La mancanza di motivazioni valide per la loro presenza ha fatto quindi scattare la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Nocera Superiore, Polizia Municipale al fianco dei Carabinieri

Oltre 100 i controlli eseguiti dalla Polizia Municipale di Nocera Superiore e dai Carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Angelo Arienzo. Fino a ieri sera non si sono registrate denunce nella città del Battistero.

Carabinieri e vigili urbani hanno puntato principalmente su ulteriori spiegazioni relative alle reali necessità che giustificano la circolazione in città. Quindi, una serie di ammonimenti distribuiti alla cittadinanza, a rafforzare dunque i concetti diffusi a più riprese dalle varie istituzioni durante la giornata.