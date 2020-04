Coronavirus a Nocera Superiore, Cuofano: Cautela anche su tamponi negativi

Coronavirus a Nocera Superiore. Ieri la comunicazione di due nuovi casi positivi. Il sindaco Cuofano: «Giusta la nostra cautela, nonostante i primi tamponi negativi».

Due nuovi casi di Coronavirus a Nocera Superiore sono emersi nella serata di ieri. Il primo cittadino ha ribadito la richiesta di cautela: «Le due persone avevano avuto contatti con un operatore sanitario risultato positivo.

Sono entrambi ospiti di una rsa, per la quale avevamo deciso di non rimuovere le restrizioni via precauzionale. E infatti al secondo tampone, sono risultati due nuovi casi positivi».

Cuofano ha sottolineato che l’amministrazione e l’Asl hanno tenuto costanti contatti con la rsa, anche per supporto psicologico oltre che per approvvigionamenti alimentari. Contatti utili anche a rincuorare gli ospiti, costretti all’isolamento ormai da diversi giorni.

«La Rsa è ancora in isolamento – ha aggiunto il sindaco – e nessuno potrà lasciare la struttura fin quando non ci sarà negatività per tutti i tamponi».

Continuano i controlli in città

Questa mattina Cuofano ha partecipato alla consueta attività di verifica con il comando di Polizia Locale. I controlli proseguono senza troppe criticità: «La giornata più problematica è stata quella di venerdì, viste le chiusure imposte tra ieri e oggi.

In alcune attività non si sono verificati problemi, in altre invece ci sono stati richiami ai titolari per il mancato rispetto dei protocolli».