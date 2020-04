Coronavirus a Nocera Inferiore, i due nuovi casi rilevati all’Umberto I hanno messo in allarme il primo cittadino.

L’emergenza Coronavirus a Nocera Inferiore fa scattare l’allarme per i due nuovi casi rilevati all’ospedale Umberto I. Il sindaco Manlio Torquato ha sollecitato l’Asl e la Regione per adottare le adeguate contromisure, per rendere sicuro il nosocomio cittadino e non un possibile luogo di contagio.

Torquato richiede un immediato rimedio per i due nuovi casi, registrati dopo quelli di medici o infermieri del Pronto Soccorso ed Emodinamica.

Al di là delle misure messe finora in campo, c’è bisogno di una immediata maggior attenzione ed un immediato rimedio che non può tardare oltre.

La nota odierna ricevuta per conoscenza anche dallo scrivente da parte di infermieri e tecnici dell’Umberto I del 7 aprile conferma tutte le mie preoccupazioni al riguardo.

Dotazioni personali di protezione e sicurezza, adeguata campionatura del personale medico e paramedico con test tampone di screening, percorsi scuri di accesso

E, aggiungo, un adeguato controllo su come i responsabili di reparto e personale, gestiscono accesso visitatori e pazienti.

È ormai urgentissimo se non vogliamo rincorrere pazienti riversati sui territori e aggravare l’emergenza che poi i sindaci non riuscirebbero a gestire. Vi chiedo perciò interventi immediati ed efficaci in tal senso.

Sapete bene che l’Amministrazione comunale che reggo vi ha sempre affiancato, anche con interventi concreti. Talvolta sollecitato più che tempestivamente ad azioni da voi poi messe in campo.

La nostra segnalazione in difesa della salute dei concittadini

Tale vuole essere la nostra collaborazione sollecita e di segnalazione. Di “non rilassamento”. Se viene percepita come interferente ce ne scusiamo. Ma non per questo vi rinunciamo, essendo nostro dovere dire quello che non va e chiedervi di porre immediato rimedio.

È il compito cui non intendiamo venir meno, per la difesa della salute dei nostri concittadini; per richiamare alla attenzione dovuta e tempestiva chi sappiamo essere impegnatissimo come voi, e come noi, in queste settimane giorni ed ore.

Vi chiediamo di intervenire e provvedere, subito ed efficacemente a che l’Umberto I non diventi luogo di infezione anziché di cura.

In un videomessaggio, cenni a mascherine, Gori e utenze domestiche

In un videomessaggio diffuso nel pomeriggio di oggi, il sindaco Torquato ha anche affrontato altri temi caldi. A partire dalla consegna domiciliare delle mascherine di protezione, tenendo conto dell’obbligo di indossarle in città, in vigore da oggi.

Inoltre, il primo cittadino di Nocera Inferiore ha fatto riferimento al tema delle bollette Gori e a un appello rivolto ai parlamentari del nostro territorio, sulla questione utenze domestiche.

In conclusione, Torquato ha anche dato l’input per un piano economico di ripresa da poter studiare e condividere con i sindaci dell’Agro Nocerino Sarnese.