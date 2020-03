Coronavirus a Nocera Inferiore. Il sindaco Manlio Torquato fa appello ai cittadini, per fermare la corsa allo scoop e lo sciacallaggio.

Un atteggiamento di morbosa curiosità, che calpesta il diritto alla privacy e soprattutto evidenzia la mancanza totale di rispetto per le persone. Il primo caso di Coronavirus a Nocera Inferiore ha scatenato una ingiustificata caccia all’untore.

Foto, messaggi scritti e audio, con la ricerca delle generalità del 48enne ricoverato perché risultato positivo al tampone per Covid-19. Il tutto mosso da una presunta necessità di cautelarsi, qualora l’uomo avesse incontrato e si fosse intrattenuto con altre persone.

In barba a protocolli ben precisi, che demandano alle autorità il compito di avvisare chi è entrato in contatto con la persona colpita nell’ultimo periodo.

Il sindaco Manlio Torquato, attraverso un messaggio video diffuso sui social, ha invitato i cittadini a mettere fine speculazioni e pettegolezzi. «Voglio rassicurarvi sulle condizioni di salute del nostro concittadino, che sta bene. Voglio invitarvi a non fare chiacchiere a vuoto, perché non stiamo parlando di persone che hanno commesso reati. Non facciamo una stupida caccia alle streghe».

E poi gli inviti a rispettare le disposizioni che da giorni, fino alla nausea, sono state ripetute attraverso tutti i canali di informazione e comunicazione. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato di aver contatto i dirigenti dell’Asl, in merito all’utilizzo dell’ospedale come presidio per i casi di Coronavirus.