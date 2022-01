Dopo tre giorni difficili, i deputati francesi hanno approvato un disegno di legge che converte una tessera sanitaria in un permesso di vaccino

Annunciato a metà dicembre dall’Esecutivo di fronte allo scoppio dell’epidemia di Covid-19, il testo è stato approvato alle 5:25 con 214 voti, voti a maggioranza e parte di LR e PS. Erano 93 deputati a votare contro, tra cui Sinistra di Sinistra, RN e 3 disertori della LREM. Ventisette si sono astenuti dal voto.

Il disegno di legge deve ora essere esaminato dal Senato di destra all’inizio della prossima settimana, per entrare in vigore che il governo vuole il 15 gennaio ma deve essere ritardato di qualche giorno.

Le persone di età superiore ai 12 anni dovranno dimostrare il loro stato di vaccinazione per accedere ad attività ricreative, ristoranti, bar, gallerie o trasporti pubblici tra le aree. I test negativi non sono più sufficienti, se non per l’accesso alle istituzioni e ai servizi sanitari.

Tra le loro revisioni, i parlamentari da 12 a 16 anni hanno rinviato la necessità di una tessera di vaccinazione per le gite scolastiche, le attività semiscolastiche ed extrascolastiche.

Controlli controversi

L’ultima notte di discussioni ha visto progressi turbolenti, con alcune voci che si sono affrettate sul passaporto sanitario nelle riunioni o sulla situazione all’estero.

Il traguardo del soggetto 1 (su 3) non è stato superato fino alle 3 del mattino. “Siamo stanchi, i parlamentari devono tornare al dipartimento”, ha detto un funzionario eletto nei corridoi, mentre il ministro della Salute Olivier Veran si è detto pronto a “sequenziare” la sessione con incontri mattutini.

Fino alla fine della notte, i parlamentari si sono scambiati i favori dell’opposizione mirando in particolare ai controlli d’identità che potrebbero operare nei bar o ristoranti nel caso in cui ci fossero “seri motivi” per ritenere che ci fosse una frode nella tessera del vaccino. Martin Wonner, ispiratore degli scettici sulla droga, ha affermato di temere “una società che denuncia”.

I rappresentanti della Camera dei Rappresentanti, finalmente divisi sul voto complessivo del ddl (28 contrari, 24 contrari, 22 astenuti), hanno annunciato che avanzeranno al Consiglio costituzionale su questo punto delle verifiche.

Lo stesso premier Jean Castex è venuto mercoledì pomeriggio a chiedere ai parlamentari di accelerare, dopo il blocco, o addirittura secondo LFI con la “crisi”, provocata dalle parole di Emmanuel Macron.

E il capo dello Stato ha dichiarato martedì in un’intervista al parigino: “Non vaccinati, voglio davvero farli arrabbiare. E così continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia”. Ha aggiunto: “Quando la mia libertà minaccia la libertà degli altri, divento irresponsabile. L’irresponsabile non è più un cittadino”.

Chiamato a spiegarsi, Jean Castix ha per la prima volta confermato davanti al Senato la sua volontà di esercitare pressioni sui non vaccinati. “Chi sta insultando la nazione? (…) Chi sta portando i nostri operatori sanitari a fare scelte etiche drammatiche? Beh, è ​​una piccola minoranza”, ha detto.

Poi a Palazzo Borbonico, il presidente del Consiglio ha invitato i parlamentari a “discutere il più presto possibile”, vista la situazione sanitaria.

“Scusatemi” per le “dichiarazioni indegne” del Presidente, gli aveva detto il capo dei Ribelli dell’Assemblea, Mathilde Bannot. Il leader della Camera dei rappresentanti, Damian Abad, aveva criticato il “populismo freddo e calcolato” da parte del capo dello Stato.

“Conversione”

Il candidato presidenziale di LR Valerie Pecres ha accusato Emmanuel Macron di aver commesso una “perversione dei suoi giudizi”, in un’intervista in Provenza.

Circa il 53% dei francesi si è detto “scioccato” dalle parole di Emmanuel Macron e il 47% non è stato “scioccato”, secondo un sondaggio Elabe pubblicato mercoledì sera.

Il rappresentante e candidato presidenziale Marine Le Pen ha stimato che l’esecutivo volesse “condannare la morte sociale” ai non vaccinati, mentre il candidato sovrano Nicolas Dupont-Aignan si è espresso contro le misure “più liberatorie”.

Jean Castex avrà ancora una volta l’opportunità di parlare giovedì alle 8:30 su RMC e BFMTV, mentre la pandemia si intensifica. Mercoledì sono stati registrati circa 332.252 nuovi contagi da Covid-19, un nuovo record, mentre il numero di pazienti ricoverati ha continuato ad aumentare, soprattutto nei servizi di terapia intensiva.

E 66.000 persone hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino mercoledì, un record dal 1 ottobre, secondo Olivier Veran, che sembrava essere collegato alle pressioni del ramo esecutivo.

Il ministro ha sottolineato che “il 5% dei pazienti negli ospedali” aveva permessi di ingresso falsi. Il disegno di legge aumenta le sanzioni per frode.

In Consiglio dei ministri è stata dichiarata l’emergenza sanitaria in diversi territori francesi d’oltremare (Guadalupa, Guyana, Mayotte, Saint-Martin, Saint Barthele) a causa del “significativo aumento” dei casi.