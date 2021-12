Corona Virus: i numeri dell’epidemia continuano a diminuire (Infografica)

Tra il 15 e il 21 dicembre, infatti, sono state rilevate in media 7.011 nuove infezioni da SARS-CoV-2 al giorno, un calo del 36% rispetto alla settimana precedente.







di Belga

Pubblicato il 25/12/2021 8:03 Tempo di lettura: 2 minuti



ilContinua il calo del numero di nuovi contagi, ricoveri e decessi, secondo gli ultimi dati diffusi sabato mattina dall’Istituto di sanità pubblica Sciensano.







Tra il 15 e il 21 dicembre, sono state rilevate una media di 7.011 nuove infezioni da SARS-CoV-2 al giorno, in calo del 36% rispetto alla settimana precedente. Dall’inizio dell’epidemia in Belgio sono stati diagnosticati più di due milioni di casi di coronavirus.

Tra il 18 e il 24 dicembre si sono registrati circa 151 ricoveri al giorno (150,7) a causa del coronavirus, un calo del 32% rispetto al periodo di riferimento precedente. In totale, 2.053 persone sono state ricoverate in Belgio con Covid-19 (-28%), di cui 650 pazienti trattati in terapia intensiva (-15%).

Leggi anche

Omicron Questo regalo avvelenato per le festività natalizie



Tra il 15 e il 21 dicembre, una media di 35,7 persone al giorno sono morte a causa del virus (-19%).

Sono stati inoltre eseguiti in media circa 70.406 test, in calo dell’11,6%.

Il tasso di riproduzione del virus rimane inferiore a 1 a 0,77. Quando è inferiore a 1, questo indicatore significa che l’epidemia tende a rallentare.

Il contagio, che si riferisce al numero di nuovi casi ogni 100.000 residenti, è stato di 1.094 in 14 giorni.