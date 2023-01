Coppa del Re: Benzema mette il Real Madrid al comando della città

Gli uomini di Carlo Ancelotti trovano subito soluzioni grazie al gol di un ex di casa, Morata, dopo una grande azione di squadra iniziata da Cook e Molina.

Don Carlo preferiva l’esperienza alla giovinezza. La sua conferenza stampa pre-partita ha alimentato la discussione. I giornalisti hanno difeso il duo Asensio-Ceballos. Il tecnico non ha voluto cedere all’opinione pubblica. Il ritmo e il ritmo dei piccoli elementi sono stati gravemente carenti nel primo periodo per intrappolare bene i Colchoneros.

Per 45 minuti il ​​campione europeo in carica si è rotto i denti sfruttando tutta la larghezza senza riuscire a trovare spazi.

Dopo l’intervallo, i compagni di squadra di Benzema sono stati più positivi. L’ingresso di Ceballos dopo l’infortunio di Mendy, con Camavinga che scivola da centrocampo a terzino, non è estraneo a questo. Il pericolo si avvicinava all’obiettivo di Oblak e Simeone aveva scelto all’ora di proteggere il suo accampamento portando Wetsel. Non era abbastanza.

Griezmann ha quasi ucciso tutta la suspense a 20 minuti dalla fine, ma Courtois ha parato perfettamente il suo calcio di punizione. In difesa, Rodrigo manda i suoi ai supplementari in un grande slalom.

Questo tipo di match si gioca sempre sui dettagli. Le due stupide ammonizioni che Savic ha raccolto in due minuti (97,99) hanno segnato la svolta nell’incontro. Alle spalle di Benzema, ha approfittato della fatica della difesa avversaria per segnare il gol qualificazione (2-1). Vinicius ha finito per ammazzare il match all’ultimo secondo (3-1).

Il Real Madrid domina la città ma dovrà vincere altre due partite per essere il re del paese.

scheda tecnica

Real Madrid: Courtois. Nacho (115e Odriozola), Militao, Rudiger, Mendy (44e Ceballos); Camavinga, Modric, Kroos (74H Asensio); Valverde (69e Rodrygo, 105e Mario Martin)), Vinicio, Benzema

Atletico Madrid: Oblak. Molina, Savic, Hermoso, Mandava; De Paul (83e Kondogbia), Lemar (74e Memphis), Koke (83e Saul Niguez), Griezmann (91e Barrios Rivas); Correa (74e Carrasco), Morata (63e Witsel)

Arbitro: m. Cesare Soto Grado

Ammoniti: De Paul, Reneldo, Hermoso, Ceballos, Vinicius, Savic, Cook.

Eliminazione: 99e Savic (2 j.)

Les Bots: 19e Morata (0-1), 79e Rodrygo (1-1), 104e Benzema (2-1), Vinicius (120e +1).