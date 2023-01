Tessa Wallart spiega dopo la sua controversa reazione alla Scarpa d’Oro

L’attaccante dei Red Flames non era presente alla cerimonia della Scarpa d’Oro, anche se è arrivata seconda dietro a Nicky Everard.

nicky Evrard ha vinto la Scarpa d’oro femminile, coronando il suo anno stellare come portiere dei Red Flames e leader della OHL Lotto Super League. Ha preso un vantaggio di 87 punti su Tessa Wallert, che è arrivata seconda per la quarta volta. In assenza di una festa, l’aggressore ha comunque fatto parlare di lei sui social postando nel corso della serata un’emoji da clown. Cosa ha creato la polemica a cui hai risposto.

“È stato completamente frainteso”, ha spiegato Wallert in un’intervista con Spurza. “Questo buffone mirava principalmente all’organizzazione. Quando vediamo che pensano di intervistare una candidata, ma in realtà è sua sorella, ci rendiamo conto che le cose sono ancora molto poco professionali. Il giocatore indica questa scena in cui Gilles de Belde, uno dei ai presentatori della serata, si rivolge alla sorella di Sari Kiss al posto della stessa Sari Kiss, terza nella classifica della Scarpa d’oro femminile.

Wullaert non ha ancora nascosto la sua frustrazione dopo aver perso di nuovo il trofeo. Ho l’impressione che le persone che votano non siano a conoscenza delle mie statistiche. Alcuni erano anche i migliori al mondo, non posso fare di meglio. Lo trovo frustrante. Lo trovo ingiusto, come se non meritassi una parte dell’apprezzamento. Quando hai statistiche del genere nell’evento maschile, vinci comunque. Basta guardare Onuachu l’anno scorso. »

Estende ancora le sue congratulazioni alla vincitrice Nikki Evrard, sua compagna di squadra dei Red Flames, sui social network. “Anche lei non può farci niente. Ha avuto una stagione eccellente”, dice Woollart. “Ma ho il diritto di difendermi. Ho una voce e cerco di usarla per parlare contro queste cose. Solo che non sempre ringrazio per questo.