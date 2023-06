Conto di risparmio, conto a termine o certificato di risparmio: quale formula di risparmio ti garantisce il miglior tasso di interesse? | la tua guida

Qual è il termine conto?

Con i conti a termine, depositi denaro su un conto per un periodo concordato. Fin dall’inizio, sai subito quanta attenzione riceverai. Ti verrà corrisposto su base annuale. Alla scadenza, inoltre, recupererai integralmente il capitale investito. Quindi non ci saranno sorprese.

Ci sono conti a termine per tutti i termini: 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 7 anni, 10 anni… Puoi anche contrarre un conto a termine nel corso di un anno Uno, due mesi e 3 giorni, per esempio. Vuoi conoscere i rendimenti dei conti futuri? Qui troverai i tassi che le banche stanno attualmente dando.

periodo inferiore all’anno

Cosa produce un tale conto a termine? Per un periodo di 6 mesi riceverai un interesse del 3,04% da Deutsche Bank, ma per questo devi investire l’importo minimo di 100.000 €. In Banca Isola l’interesse è del 2,40%. Qui puoi già effettuare pagamenti a partire da 500 euro.

Tuttavia, i prezzi indicati sono le tariffe totali. Per conoscere le aliquote nette è necessario detrarre la ritenuta d’acconto del 30%. In questo caso sarebbe rispettivamente del 2,128% e dell’1,68%.

È interessante? Per scoprirlo, devi confrontare questi tassi con i rendimenti dei libretti di risparmio. Per periodi inferiori all’anno, dovresti considerare solo la tariffa base e non il premio fedeltà, perché lo otterrai solo se non avrai toccato il tuo patrimonio per almeno 12 mesi.

In generale, ai libretti di risparmio è associato il seguente vantaggio: non devi pagare alcuna ritenuta d’acconto sulla prima tranche di 980 euro di interessi. Tuttavia, questi account devono soddisfare determinate condizioni per questo. READ I tassi dei mutui continuano a salire: conviene scegliere un tasso fisso o variabile?

In questo contesto, troverai le migliori condizioni con Bank of Izola. Questa banca concede un interesse del 2%, ma poiché questo conto non beneficia di sgravi fiscali, la ritenuta d’acconto sarà comunque dovuta. L’aliquota netta sarà dell’1,40%. Tuttavia, questa esenzione si applicherà ai conti di risparmio NIBC Direct e Santander Consumer Bank. Qui guadagnerai l’1% di interesse.

In questo caso, il conto a termine più redditizio ti farà quindi guadagnare di più rispetto al conto di risparmio più redditizio. Nota: il tasso del conto a termine è fisso immediatamente per l’intero periodo, mentre il tasso base del conto di risparmio può essere aggiornato su base giornaliera (in aumento o in diminuzione)! Quando si tratta di conti di risparmio, hai anche il vantaggio di poter accedere al tuo denaro ogni singolo giorno. Per gli account a termine, devi attendere la scadenza del termine per questo. Non vuoi che i tuoi soldi vengano bloccati? Qui troverai i tassi che le banche stanno attualmente offrendo sui loro conti di risparmio.

durata superiore all’anno

E i conti a termine che hanno almeno un anno? Prendiamo come esempio il calcolo di un termine di un anno. Il miglior tasso è stato dato ancora da Deutsche Bank: 3,18%. Ma anche qui il deposito minimo è di 100.000€. Seguono da vicino Bank of Izola (2,80%) e Santander Consumer Bank (2,75%). Al netto della ritenuta d’acconto, le aliquote nette saranno rispettivamente del 2,23%, 1,96% e 1,925%.

Puoi confrontarlo con l’interesse totale sui conti di risparmio (tasso base + premio fedeltà). Attualmente, troverai le condizioni migliori nel conto Vision Max di Santander Consumer Bank: 2% (tasso base 0,80% + bonus fedeltà 1,20%). Tuttavia, dovrai pagare tra 125.000 e 200.000 euro per questo. Sui conti NIBC Fidelity e MeDirect Fidelity (dal 31/5) riceverai anche un interesse del 2% (tasso base 0,50% + bonus fedeltà 1,50%), ma senza vincoli. READ Manifestazione nazionale di mercoledì: ecco cosa chiedono i sindacati

Qualunque sia l’offerta di Deutsche Bank, è meglio scegliere il conto di risparmio più redditizio a condizione che il tasso base non scenda durante l’anno. Il premio fedeltà è determinato immediatamente per l’intero anno. pompa: Il CEO di BNP Paribas Fortis prevede un interesse dell’1% sul conto di risparmio entro la fine del 2024.

punti di interesse

Per i conti a termine, le tariffe sono generalmente più elevate a seconda della durata dell’investimento, sebbene possano esserci delle eccezioni. Pertanto, il tandem Crelan/AXA rende ora interessi del 2,75% su 3 anni, del 2,35% su 7 anni e del 2,55% su 10 anni. Tutto dipende dalla situazione dei mercati finanziari e dalle posizioni della banca. Una banca potrebbe voler attrarre fondi aggiuntivi per un periodo di 3 anni perché ha assunto molti obblighi in quel periodo, ad esempio.

Nota aggiuntiva: proprio come gli averi dei conti di risparmio, gli averi dei conti a termine rientrano nel sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che sarai in grado di recuperare fino a € 100.000 dei tuoi risparmi globali da una banca in caso di fallimento. Nota: Bank Izola rientra nel sistema di garanzia di Malta, Santander Consumer Bank nel sistema spagnolo, Deutsche Bank nel sistema tedesco e NIBC nel sistema olandese! Per MeDirect si applica il sistema belga.

Puoi anche scegliere un’alternativa. I buoni fruttiferi hanno le stesse caratteristiche dei conti vincolati: un rendimento predeterminato su un periodo prestabilito. Ma hanno un ulteriore vantaggio. Avrai bisogno dei soldi prima della fine del mandato? In questo caso, puoi venderlo. Quando si tratta di conti a termine, dovrai fare affidamento sulla buona volontà della tua banca. D’altra parte, puoi provare a negoziare il prezzo del conto a termine, cosa che non è possibile per i certificati in contanti. READ “Un pericolo costante incombe, soprattutto con il Black Friday e le feste che si avvicinano”: un brillante piano per combattere gli hacker informatici Rendi redditizio il tuo denaro con coupon in contanti? Qui troverai le banche che vendono ancora buoni di risparmio e i loro rendimenti. *I dati sopra riportati si riferiscono alla fine di maggio.





Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.

Maggiori informazioni su Guide-epargne.be:

Questo articolo è offerto dal nostro partner Guide-epargne.be.

Guide-epargne.be è un comparatore indipendente di prodotti bancari e cerca tariffe competitive e migliori.