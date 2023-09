Chris Peters, nuovo capo di Bpost ‘è la persona perfetta’

A prima vista, il consiglio di amministrazione di bpost ha trovato un ottimo candidato per la nuova posizione di amministratore delegato della società per azioni. Si tratta di Chris Peters, attuale presidente della Elia, gestore della rete ad alta tensione in Belgio. A lui spetterà il difficile compito di riportare la calma e di esporre le proprie opinioni in questa comunità scossa da diversi mesi dalle indagini su possibili accordi con gli editori fiamminghi (DPG Media e Mediahuis) nell’ambito della distribuzione dei giornali.

“Sono convinto che abbiamo trovato la persona giusta al posto giusto al momento giusto. È qualcuno in grado di gestire situazioni difficili. È la persona perfetta.”Lo ha confermato il presidente del Consiglio di amministrazione, Audrey Hannard, nel corso di un punto stampa organizzato dopo la chiusura della Borsa. “Come hai accolto”“spirito di intuizione” dimostrato da Chris Peters per affrontare la sfida della transizione energetica.

“Chris Peters, 56 anni, gli ha chiesto di accettare il lavoro.”Con entusiasmo” Pur mantenendo “Elia”nel suo cuore”. Questo nativo del Limburgo, che ha un master in ingegneria civile, arriverà per posta solo dopo un periodo di transizione. La partenza di Elijah è prevista per il 30 ottobre e poi si prenderà una pausa. Egli ha detto “Dovrà dedicare più tempo a conoscere meglio l’azienda”. Che lui conosceva come “creativo”, Insiste anche su “I grandi valori si mettono in gioco per la comunità”.

“Il reclutamento è molto severo”

Non ha risposto alla domanda se fosse stato lui a correre, attribuendo la responsabilità ad Audrey Hannard. “Abbiamo deciso di attuare un processo di reclutamento molto rigido. Ha fatto dei test attitudinali con i membri del consiglio. Avevamo una ventina di candidati, in Belgio e all’estero. Tutto il futuro deve essere costruito.”Ha spiegato il capo della CA. Date le sue funzioni in Elia, che annovera tra i suoi azionisti soprattutto i comuni belgi, è comunque abituato al dialogo con le autorità pubbliche.

Nella conferenza stampa non si è parlato della questione della remunerazione del nuovo amministratore delegato. Lo stipendio del suo predecessore, Dirk Therese, licenziato alla fine del 2022, era di circa 500.000 euro. In attesa dell’arrivo di Chris Peters, Philippe Dantian, che era CFO, continuerà a lavorare nel frattempo.

Da notare che Audrey Hannard ha precisato che le indagini sono in corso da mesi “Entrando nella fase finale.”. Senza voler aggiungere altro, ha aggiunto:Speranze” Conclusione entro la fine dell’anno. “Vogliamo fare le cose in modo accurato.”

