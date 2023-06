Conti di risparmio: quali banche offrono le migliori tariffe?

UNIl mercato belga è attualmente in testa al conto fedeltà bancario NIBC Direct che dal 23 maggio offre un rendimento del 2% se i tuoi soldi rimangono freddi per almeno un anno (tasso base dello 0,5% e bonus fedeltà dell’1,5%).

Segue il registro Vision Max di Santander Consumer Bank con un interesse del 2% soggetto a un deposito compreso tra € 125.000 e € 200.000 (l’interesse è composto da un tasso base dello 0,5% e un bonus fedeltà dell’1,5% incassabile solo sul contante parcheggiato per un anno).

Lo stesso operatore specializzato offre un interesse composto dell’1,75%, senza particolari requisiti, sul prodotto Vision+. Riservato dalla Caisse des dépôts et consignations. Ma sul conto di tesoreria telematico di DEPO – che non è regolamentato, l’interesse complessivo è del 2,5% per il quale non si applica l’esenzione dalla ritenuta d’acconto – si applicano alcune condizioni specifiche.

Ad eccezione del concorrente, sono Argenta e ING con tassi rispettivamente dell’1,5 e dell’1,4% che consentono di aumentare il più possibile i propri risparmi, ma le due banche poi limitano i nuovi depositi a 500 euro al mese. Tra gli altri giocatori, il tasso base e il bonus fedeltà oscillano tra lo 0,11 (il minimo legale per il risparmio regolamentato) e l’1,3%.