“Hanno molti vantaggi, sia per i clienti che per Colruyt”

Dopo l’introduzione del sistema “easy checkout” nel negozio Hal, Colruyt sta esaminando nuove soluzioni tecniche che aumenteranno l’efficienza nei negozi. Leggi anche Questa grande novità che vi farà risparmiare un sacco di tempo quando farete acquisti da Colruyt: il negozio l’ha già adottata… e può essere diffusa (foto) La catena di negozi annuncia che l’intera filiera, dall’arrivo in magazzino all’uscita del cliente in negozio, sarà presto completamente digitalizzata, si legge nelle gondole.



di video Nuove tecnologie vengono costantemente sviluppate e testate in Colruyt. Nell’ultimo mese sono stati testati nuovi prodotti per garantire un riassortimento ottimale sugli scaffali, ma anche per contare il numero di clienti che entrano in negozio o per misurare il grado di affollamento alla cassa. Tutte queste nuove tecnologie dovrebbero migliorare il servizio clienti e consentire ai dipendenti di gestire il proprio tempo in modo più efficiente.

Nel tempo, i negozi Colruyt dovrebbero essere dotati di tutte queste nuove tecnologie. E iniziano non appena il cliente arriva in negozio: il banco pass all’ingresso permetterà di determinare, in modo del tutto anonimo, il numero di clienti in ingresso. Questa tecnologia è in fase di sperimentazione anche in uscita, al fine di adeguare il numero di dipendenti presenti al numero di persone. “Per i nostri clienti, un checkout rapido ed efficiente è essenziale. A nessuno piace aspettare alla cassa. Attualmente stiamo testando i banchi di queste persone nel nostro negozio Hull”, spiega Virginie Vandenbier, Head of Sales and Merchandising Services di Colruyt.

“molti vantaggi” È in fase di sperimentazione anche un’altra tecnologia, che garantirà un costante e ottimale rifornimento degli scaffali. Sviluppato da zero dal team di innovazione di Colruyt Group. Altra novità: Shelf Scanner, una telecamera che scansiona gli scaffali e monitora lo stato degli scaffali. Ciò ottimizzerà le consegne in negozio e analizzerà il corretto posizionamento dei prodotti sugli scaffali. Tutto questo si è sviluppato di nuovo all’interno della stessa Colruyt. Questa tecnologia è anche molto vantaggiosa per il consumatore, in quanto i prodotti vengono consigliati e consegnati al negozio in tempo, garantendo uno scaffale ben fornito.