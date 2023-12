In cosa consiste questa offerta assicurativa completa “unica”?

Nel 2022, Didier Morena, Kim Lauers e Lorenzo del Marmol fondano Cowens. Il primo, che è anche amministratore delegato, ha 20 anni di esperienza nel settore assicurativo dove è specializzato specificatamente nella trasformazione digitale. Dal suo passato professionale, ha finto “Convinzione di beneficio sociale«Dalle assicurazioni, ci spiega, gli altri due fondatori hanno una personalità più imprenditoriale.

Swains gode di privacy “Offrire un’assicurazione completa che copra le esigenze fondamentali della vita dei Millennials e della Gen Z: affittuario, responsabilità civile, viaggio e assistenza, assistenza legale, mobilità accessibile e BOB”.si riferisce alla startup in un comunicato stampa.

Tre pacchetti

Qualità ad un prezzo ragionevole”Continua Didier Morena no L’azienda, che lavora in collaborazione con AxA Belgio, Europ Assistance Belgio ed Euromex, propone tre pacchetti base sotto forma di abbonamento mensile che costano tra i 29 e i 35 euro a seconda della situazione familiare (da soli, in coppia o in famiglia). Non mira ad essere il più economico sul mercato. “L’obiettivo non è quello di essere l’assicuratore di Ryanair, ma di offrire un pacchetto completo Tutto in uno.”

Come risparmi quando sei indipendente?

La formula è “Unico in Belgio” Purché la copertura sia completa. Esistono prodotti concorrenti in forma di bottiglia, come Flora But “Lo spettro non è ampio.” Prosegue l’amministratore delegato. Se l’offerta di Swain si rivolge ai giovani è perché è pensata appositamente per soddisfare le loro esigenze. Esempio: questo tipo di pacchetto copre qualsiasi abitazione fino a 150 metri quadrati, indipendentemente dall’ubicazione.

Dovresti anche mirare a iniziare più tardi “Secondo gol”55+ come persone divorziate o persone che tornano in città per affittare un appartamento.

L’offerta Swinz, disponibile da questa settimana tramite l’app, viene sempre proposta in combinazione con un broker. “Se l’assicurato non ha un intermediario, la startup nominerà un intermediario per garantire il contatto personale.”si riferisce al comunicato stampa.

Raccolta fondi in prospettiva

La startup ha già raccolto due milioni di euro in due round di investimento da partner del settore privato, senza identificarli. Questi sono individui “Nel complesso”Soprattutto i membri della famiglia dei fondatori.

Per il prossimo anno è prevista una campagna di raccolta fondi più ampia. “È una vera sfida perché il mercato dell’assicurazione sanitaria è molto chiuso. Gli investitori vogliono la prova che il piano aziendale funziona. Vogliono la prova che il risultato è positivo.”Continua Didier Morena.

Uffici a Lassen

La startup ha sede a Lassen, negli ex uffici della società informatica belga Systemat. Si avvale di 4 FTE (Full Time Equivalent) in Belgio e 6 programmatori in India. Collabora con Coforge, con sede in India, che le fornisce risorse IT. “È una grande azienda con un fatturato di 1 miliardo di dollari e crede nel progetto”.“Spiega Didier Morena.