Contagi in ospedale, Cuofano: «Chiudere l’Umberto I o zona rossa a ridosso»

Contagi in ospedale. Per Cuofano «il nosocomio va chiuso o va individuata una zona rossa a ridosso».

I nuovi casi di contagi in ospedale emersi negli ultimi giorni all’Umberto I hanno indotto i sindaci delle due Nocera a chiedere misure straordinarie.

Il primo cittadino di Nocera Superiore, in contatto col suo omologo di Nocera Inferiore, ha richiesto l’intervento di Asl e Regione Campania.

«Dobbiamo evitare che un luogo di cura diventi un focolaio di contagi». Questo il pensiero comune dei due sindaci, pronti a sollecitare gli organi preposti per mettere in sicurezza l’ospedale.

«La chiusura – spiega Cuofano – imporrebbe ovviamente un rapido lavoro di riorganizzazione per trasferire i pazienti attualmente ricoverati in altre strutture.

Gli ultimi casi di positività dicono che non è più solo un problema circoscritto al solo reparto di Chirurgia. Dunque è necessario un rapido intervento, per evitare ulteriori contagi. Chiaramente, si tratterebbe di una chiusura provvisoria, volta a far sanificare l’intera struttura e poterla quindi riaprire».

Pur non arrivando notizie “allarmistiche” dai responsabili degli altri reparti, i nuovi casi rappresentano comunque un campanello d’allarme di cui tenere conto.

«La proposta della zona rossa a immediato ridosso del nosocomio è di ancor maggiore applicabilità», ha aggiunto Cuofano.

«La caserma Libroia potrebbe ospitare tutti gli operatori sanitari in servizio all’ospedale di Nocera Inferiore. Organizzandosi così, si limiterebbero dunque anche gli spostamenti degli operatori, in un periodo in cui vigono disposizioni ferree proprio sugli spostamenti».