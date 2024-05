Per i bambini in età scolare, una giornata sportiva e di salute di successo

Quest’anno dei Giochi Olimpici, la comunità dei comuni di Salagou Cœur d’Hérault promuove i valori olimpici di partecipazione e unità, nonché lo sport sano al servizio dei bambini e dei giovani. Quest’ultimo ha riunito, venerdì 17 maggio, le scuole primarie di Nepean per una giornata sportiva nel quadro della grande sfida “Vivez Bougez”, un progetto di promozione dell’attività fisica sostenuto da Epidaure, il Centro Tumori di Montpellier, dedicato a prevenzione del cancro ed educazione sanitaria per giovani e adulti. Nel 2023 la comunità comunale ha ottenuto il marchio “Vives Bugis”.

Nella mattinata si sono svolte tre gare di sci di fondo per 200 alunni, oltre ad un piccolo corso di motricità per la scuola dell’infanzia. In questo contesto, e con la volontà di promuovere l’attività fisica e sportiva tra i giovani, si sono svolti diversi laboratori pomeridiani, lancio del peso, gioco della palla a movimento cieco e sport olimpici e paralimpici, ospitati dal Centro di Accoglienza e Ricreazione. La partenza mattutina è avvenuta alla presenza di Francis Pardo, sindaco della città, ed è stata guidata da Philippe, l’emittente sportiva.

