Conforto psicologico. Perché i gatti possono fare bene alla salute mentale

Ciò trasmetterebbe un messaggio di piacere al cervello e lo incoraggerebbe a rilasciare endorfine, serotonina e dopamina, che sono gli ormoni della felicità. Che può calmare anche le persone che soffrono di ansia o depressione. In ogni caso, questa è l’idea del dottor Jean-Yves Gaucher, veterinario di Tolosa e “scopritore” di questo metodo delicato.

Avere un gatto domestico porta molta felicità. Ma l’animale avrà anche un effetto calmante più specifico, attraverso le sue fusa e le vibrazioni dolci e regolari che emette. Queste vibrazioni agiscono come un agente lenitivo naturale.

Non ci sono ancora prove scientifiche reali

Per le autorità del Quebec questa affermazione “non trova supporto nella letteratura scientifica”. “Non ci sono studi che esaminino l’effetto delle fusa dei gatti sulla salute mentale dei loro proprietari umani.”

Ciò non significa che l’esposizione alle fusa del gatto non abbia alcun effetto sulla salute umana. Tanto più che la letteratura scientifica ha ampiamente documentato la relazione tra il semplice fatto di possedere un animale domestico, come un gatto o un cane, e una significativa riduzione del rischio di malattie cardiovascolari.

Tanto che nel 2013 l’American Heart Association ha pubblicato un parere che conferma questo collegamento. Si afferma specificatamente che avere un compagno a quattro zampe aumenta il livello di attività fisica, abbassa la pressione sanguigna e riduce lo stress, tutti fattori che favoriscono la buona salute del cuore.

In conclusione, anche se le evidenze scientifiche dimostrano la validità delle fusa come trattamento a sé stante Non può essere portatoNon privarti di lasciarti calmare dalle vibrazioni del tuo gatto. Se ti fa sentire meglio, ovviamente.