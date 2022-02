où est il Premier ministre Justin Trudeau ciondolo que des camionneurs occupante Ottawa?

Alors que des opposants aux vaccins contro il Covid-19 manifestante in Canada, il premier ministro Justin Trudeau è stato accusato d’avoir fui la capitale. Il se serait même rendu à l’étranger pour éviter d’affronter la colère de ses concitoyens. Où était-il ? Le informazioni diffuse sulla stampa canadese vengono visualizzate in un’analisi delle immagini di un’apparizione pubblica consentita per determinare se si trovano in quei chilometri di Ottawa.

Des millenniers de manifestants ont converged vers Ottawa, la capitale del Canada, ces derniers jours. Camionneurs et camionneuses pour la plupart, ils s’étaient donné rendez-vous devant le Parlement pour protester contre l’obligation de vaccination contre le Covid-19 imposée aux chauffeurs de poids lourds qui arrivent depuis les États-Unis. Depuis le 15 janvier, ceux-ci doivent en effet montrer une preuve vaccinale o faire une quarantaine de due semaines pour accéder au territoire canadien.

“Même si les manifestazioni sont moins fortes, le nombre restant de camions, de véhicules et de partecipanti a encore des conséquences importantes sur la circolazione“, peut-on lire sul sito internet di Radio Canada ce mardi matin.

Et où est Justin Trudeau ciondolo ce temps-là ? L’Agence France-Presse, qui citait des médias canadiens, a rapporté dans un premier temps que “le Premier ministre et sa famille ont été escortés samedi hors de leur domicile vers un lieu tenu secret“.

Dans les heures qui ont suivi, certes ont ironisé sur l’absence de l’homme d’Etat, affermante qu’il s’était rendu aux Etats-Unis. Une fausse annonce sur un site de seconde main pour un “pantalon abandonné en urgence par Justin Trudeau lors de son transfert vers un lieu secret alors que le convoi de 50,000 camionneurs se rapprochait dangereusement“, a largement circulé dans les milieux opposés au vaccin contre le Covid-19.