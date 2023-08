Conferma del duro colpo per Vinicius Junior

Carlo Ancelotti ha un nuovo grosso problema: Vinicius Jr. è infortunato da tempo relativamente lungo.

E’ l’ultima cosa che potremmo augurare a Carlo Ancelotti ma purtroppo è realtà: Vinicius Jr. è infortunato e starà fuori dalla sua squadra per un po’ mentre l’inizio, dal punto di vista contabile, è stato perfetto per il Real Madrid.

Sì, ma eccoci qui, c’è un punto nero a inizio stagione legato allo stato di salute della forza lavoro. Dopo aver perso Courtois e Militao per tutto l’esercizio 2022-23, poi Arda Guler, poi Mendy e Ceballos, è Vinicius Junior ad entrare in infermeria, come conferma oggi il club attraverso un comunicato sul proprio sito.

È previsto il rientro di Vinicius Junior per la partita contro l’Osasuna. — @MelchorRuizCope

E il club scrive: “Dopo gli esami effettuati dallo staff medico del Real Madrid al nostro giocatore Vinny Junior, gli è stato diagnosticato un infortunio al muscolo bicipite femorale destro. In attesa di sviluppi”.

Secondo la stampa spagnola, il brasiliano resterà fuori dai giochi per circa 6 settimane e salterà date molto importanti, come le partite di Real Sociedad e Atletico Madrid.