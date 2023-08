La fine di una saga infinita: Romelu Lukaku della Roma

È finita: Romelu Lukaku della Roma. Il Chelsea ha raggiunto un accordo con il club italiano Roma per il prestito del Diavolo Rosso, ha riferito lunedì sera la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano italiano Sport il giocatore è in prestito per un anno senza diritto di riscatto.

Alla Roma ritroverà l’attaccante Jose Mourinho, che in precedenza ha allenato Chelsea e Manchester United. Lukaku è stato ingaggiato dal Chelsea nel 2021 per 115 milioni di euro dopo un primo periodo tra il 2011 e il 2014, e Lukaku la scorsa stagione è stato ceduto in prestito all’Inter, con cui è tornato segnando 14 gol.

Il Diavolo Rosso ha avuto un’estate movimentata. Desideroso di ritrovare l’Inter dopo aver perso la finale di Champions League, il belga ha fatto parlare di sé avviando trattative con la Juventus, una delle grandi rivali dell’Inter. Nel processo, il Milan si è ritirato e la Juventus ha resistito alle richieste del Chelsea. I club sauditi, pronti a farsi avanti, sono stati finalmente superati dalla Roma, alla ricerca di una soluzione dopo l’infortunio di Abraham.

La Roma e il suo proprietario americano Dan Friedkin sono particolarmente attivi durante l’attuale finestra di mercato estiva. Sabato è arrivato al club il 28enne nazionale iraniano Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen in prestito con opzione di riscatto. Il centrocampista argentino del Paris Saint-Germain Leandro Paredes è tornato nella capitale italiana, sei anni dopo la sua partenza. Anche il centrocampista portoghese Renato Sanchez ha lasciato il PSG per la Roma, questa volta in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore del Lione Houssem Aouar ha firmato con il club rumeno lo scorso giugno per cinque anni.