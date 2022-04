L’RFC Liegi giocherà i playoff per D1B

Berbet pensava di aver aperto le marcature al 12 ‘, ma è stato segnalato in fuorigioco con un passaggio di Mohley. Ma non è stato un ritardo. In una partita in definitiva poco emozionante, il Liegi ha finalmente aperto le marcature tramite il capocannoniere poco prima della fine del primo tempo. Ha anche raddoppiato la scommessa!

All’inizio del secondo tempo Delberg viene colto in area ma sbaglia il calcio di rigore, parato da Depaty. Negli anni ’70 Jordan Postin, autore di un ottimo match, portò a casa il punto. Felix ha salvato Honor con un gol uscito dal nulla.

Sang et Marine chiude in testa la classica tappa e giocherà così i playoff qualunque cosa accada nella vicenda Dender, grazie ai risultati positivi di altri incontri.

Liegi: dibattito Nissen, Posten, Lamput, Ronvo; Reuten, Bruggeman (90° Cavelier) Mouchamps (78° Prudhomme), Mouhli (84° Van den Ackerveken), Lallemand (78° Besson), Perbet.

olimpico: Moriconi, Corneille, Felix, Lioka, Cottet (69e Marchese), Guedj (87e Mansouni) Ito (69e Pereira), Zorbo (55e Ghesquiere), Delbergue, Dahmane, Vanderbecq (55e Khaida).



arbitro: M. Fonte.



Avvertenze: Engelbert (entra in gioco), Cotet, Lampot, Delberg, Mohley.



ObiettiviClassifica 42 e 45: Pirbet (1-0 e 2-0), Posten 70 (3-0), Kieran 77 (3-1)