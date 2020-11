Concorsone a Cava de’ Tirreni, Sorrentino fuori dalle commissioni

Rivoluzione nei concorsi per le assunzioni al Comune: fuori dalle commissioni esaminatrici il dirigente Francesco Sorrentino.

Cava de’ Tirreni. I provvedimenti – adottati con una serie di determine dirigenziali del settore “Amministrazione Generale e Finanze” di Palazzo di Città – arrivano alla luce della bufera giudiziaria, ancora in corso, in cui Sorrentino è coinvolto e per la quale è scattata l’interdizione temporanea del funzionario cavese dai pubblici uffici per dodici mesi.

All’esito di tale provvedimento e individuati tutti i sostituti che potranno prendere il posto di Sorrentino all’interno delle commissioni esaminatrici delle categorie di concorso indette due anni fa da Palazzo di Città per l’assunzione di nuovi dipendenti, si è proceduto ora al depennamento del dirigente.

In tutto erano sei le commissioni in cui Francesco Sorrentino figurava come presidente o componente.

In particolare il dirigente sarà sostituito da Bruno Ricciardi (responsabile incaricato di posizione organizzativa presso il I settore “Amministrazione Generale e Finanze” di Cava) nella commissione relativa al concorso per venti unità di messo notificatore; da Paola Rispoli (istruttore direttivo del Comune cavese) nella commissione esaminatrice del concorso per venti istruttori amministrativi; da Romeo Nesi (dirigente del III Settore “Servizi alla Persona” del Comune di Cava de’ Tirreni) per i concorsi relativi alle dieci unità di istruttore direttivo amministrativo, un istruttore direttivo informatico e sei unità di istruttore tecnico ingegnere; e da Stefano Cicalese (dirigente del V Settore “Servizi Tributari e Igiene Urbana” del Comune di Cava), infine, nella commissione per l’individuazione di sei istruttori direttivi economico-finanziari.

Le motivazioni della sostituzione sono specificate nelle singole determine comunali in cui è riportato il riferimento al provvedimento del Tribunale di Salerno dello scorso 8 ottobre con il quale i giudici disponeva l’interdizione dai pubblici uffici di Sorrentino per un anno.

Il tutto a seguito dell’inchiesta denominata “Concorsopoli” che ha colpito il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, e che vede coinvolto proprio il dirigente cavese.

Nel concorso indetto dal Comune di Cava de’ Tirreni (per l’assunzione di dieci unità di istruttore direttivo amministrativo) secondo l’accusa il sindaco Cariello, per agevolare un candidato a lui vicino, ha chiesto e ottenuto di conoscere preventivamente gli argomenti della prova d’esame ad un componente della commissione esaminatrice, il dirigente del Comune di Cava de’ Tirreni, Francesco Sorrentino.

Quest’ultimo, secondo gli inquirenti, ha preteso come contropartita che il sindaco Cariello si impegnasse ad evitare la nomina di un soggetto a lui non gradito a Presidente del Consorzio Farmaceutico di Salerno, presso il quale ricopre la carica di Direttore Generale.

Insomma, circostante che hanno reso necessaria la rimodulazione delle commissioni degli altri concorsi per scongiurare il pericolo di un annullamento di tutte le procedure attualmente in atto.

Contestualmente, però, con tutta probabilità, le gare concorsuali – indette ormai due anni fa e che avevano un numero elevatissimo di adesione (almeno 20 mila le domande di potenziali candidati pervenute a Palazzo di Città) – subiranno un ulteriore slittamento.

Di queste, infatti, solo due erano state concretamente avviate con alcune prove pre-selettive che si erano svolte tra dicembre e gennaio scorsi: incartamenti, però, non ancora corretti e che sono stati sequestrati dalle autorità competenti per il prosieguo delle indagini.

