Con il bronzo nei 60 metri ostacoli ai Campionati mondiali indoor, Just Kwao Mathi voleva di più

Non che cominciasse ad annoiarsi, quasi. In una finale come prevedibile dominata dall'americano Grant Holloway in 7'29 (eguagliando il record del campionato), Just Kwao Mathe è arrivato nuovamente terzo (7'47). Come è successo agli Europei Outdoor di Monaco nel 2022, e come è successo agli Europei Indoor di Istanbul nel 2023. Questa terza medaglia di bronzo internazionale è stata un po’ dolce. L'ostacolista di 24 anni non era raggiante, non saltava in tutte le direzioni o attraversava il percorso alla massima velocità, raggiante.