Due ristoranti belgi tra i 50 migliori ristoranti del mondo

Il Belgio ha motivo di essere orgoglioso, due delle sue istituzioni hanno vinto premi internazionali.

Negli anni il Belgio si è distinto in tutto il mondo per la sua gastronomia. E quindi , Quattro ristoranti belgi specializzati in verdure È entrato nella classifica delle dieci migliori istituzioni in questo campo a livello mondiale. nel 2020, Altri 2 ristoranti Sono stati premiati per le loro bistecche. Oggi, altre due istituzioni hanno appena ricevuto le congratulazioni.

Lunedì 18 luglio, infatti, ci sarà la cerimonia di premiazione I 50 migliori ristoranti del mondo. Una serata in cui i 50 migliori ristoranti del mondo vengono premiati per il loro ottimo cibo. In cima a questa classifica c’è la Geranium Foundation dello chef Rasmus Kofoed con sede a Copenaghen, che ha conquistato anche il secondo posto in questa stessa classifica nel 2021. Il ristorante centrale di Lima si è classificato secondo mentre il terzo posto è assegnato all’istituto Disfrutar di Barcellona. .

Ma anche il Belgio ha qualcosa di cui essere orgoglioso, con due dei suoi ristoranti inclusi in questa classifica. Così, The Jane con sede ad Anversa è entrato in questa prestigiosa lista il ventitreesimoe Campo. Lo chef Peter Goossens di Hof Van Cleve si è classificato 27e Campo. Pertanto, due stabilimenti fiamminghi oggi rischiano di attirare molti nuovi buongustai.

