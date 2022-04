Commenta il programmatore l’envoi d’un mail dans Gmail

Su Gmail, il più possibile programmatore per inviare messaggi più tardi. Voci les différentes étapes pour profiter de cette fonctionnalité.

Première étape, ouvrir Gmail su un ordinateur. Ensuite, il faut cliquer sur l’icône “Nouveau message” située en haut à gauche de la fenêtre.

Deuxième étape: redigere un messaggio. Une fois le message écrit, il suffit d’appuyer sur la petite flèche vers le bas, située à gauche du bouton “Envoyer”, et de sélectionner “Autre options”. Une option “Programmer l’envoi” fait allors son apparition.

Il faut savoir que, se l’utilisateur utilizza un fuseau horaire lors de la planification de l’envoi, l’e-mail sera envoyé conformément à ce paramètre. Autre détail, il se peut que les e-mails planifiés soientés quelques minutes après l’heure prévue.

Modificatore un messaggio programmato

Pour modifier o annuler un message planifié depuis Gmail, il suffit de se rendre dans le panneau de gauche et de cliquer sur “Planifié”.

Ensuite, l’utilisateur doit sélectionner l’e-mail qu’il souhaite modificatore et appuyer sur “Annuler l’envoi”, en haut à droite du message. Suite à cela, il est possible de modificatore un e-mail comme on le souhaite.

Pour reprogrammer l’envoi, il faudra cliquer à nouveau sur la petite flèche vers le bas, située en bas à gauche, à côté de l’option “Envoyer”. Après avoir sélectionné “Programmer l’envoi”, il sera possible de choisir une nouvelle date et une nouvelle heure.

Annullare l’envoi d’un message programmé

Pour annuler un envoi programmé, c’est esattore la même procédure que pour le modifier.

Il faut se rendre dans le panneau de gauche de Gmail et cliquer sur “Planifié”. Ensuite, l’utilisateur peut choisir l’e-mail dont il souhaite annuler l’envoi et appuyer sur “Annuler l’envoi”, en haut à droite du message. À noter que, lorsqu’un utilisateur annule l’envoi programmé d’un message, celui-cine disparaît pas complètement. Il reprend l’état de brouillon.

