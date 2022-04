Il keynote inaugurale della WWDC22 aura lieu le 6 juin, et sans surprise, ce sera l’occasion pour Apple de dévoiler aux développeurs et au reste du monde à quoi vont ressembler ses futuri systèmes d’exploitation Dan sa newsletter du dimanche, Mark Gurman donne quelques précisions su iOS 16 (nom de code « Sydney »), watchOS 9 (« Kincaid »), macOS 13 (« Roma ») e tvOS 16 ( « Parigi »).

Tim Cook sulla scena della WWDC 2019. L’edizione 2022 sera virtù.

Du côté d’iOS, on peut s’attendre à des améliorations significants pour les notifications, qui avaient déjà reçu avec iOS 15 des functions de résumés réguliers durant la journée insi que le mode Concentration. iOS 16 per aggiungere l’oggetto di novità per le funzioni dei suivi de la santa. En revanche, pass de changement prima per l’interfaccia.

iPadOS 16 bénéficierait de son côté d’une nouvelle interface multitache, qui avait pourtant été refondue avec la versione precedente. Visiblement, ça n’a pas été suffisant. Cette rumeur rappelle d’ailleurs les fenêtres flottantes entendues au mois de mars.

Des Fenêtres Flontes pour les apps su iPadOS 16?

Enfin, watchOS 9 propone rait des ameliorations majeurs pour le suivi d’activité et de santé. Les bruits de couloir nous en diront peut-être davantage d’ici le 6 juin…

Le Casque Apple Selon Antonio De Rosa.

Gurman scrive su iOS 16 integrer bon nombre de références à rOS, il sistema di sfruttamento del casque de réalité augmentée qu’Apple développerait depuis des années. À l’origine, ce produit aurait dû être dévoilé durant la conférence mondiale des développeurs, mais finalement l’événement se déroulerait plutôt en fin d’année, voire l’année prochaine.

Le fameux casque AR/VR d’Apple pourrait être repoussé à 2023

Il dispositivo AR d’Apple serait quoi qu’il en soit lancé durant le cycle d’iOS 16, assicurare le fouineur de Bloomberg. Peut-être que le buildeur voudra faire monter la salsa d’ici la, pourquoi pas avec un aperçu de rOS pour appâter les développeurs.

Toujours au chapitre du materiel, la WWDC22 pourrait être le moment de la présentation de deux nouveaux Mac, dont un qui sera probablement il MacBook Air. Il nuovo Mac mini (M1 Pro ?) e iMac 24 pollici sono disponibili per la preparazione, per quanto riguarda il raffreddamento del MacBook Pro 13 pollici.

La WWDC 2022 se déroulera du 6 au 10 juin, en virtù