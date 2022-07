Come rilevare il vero falso

deviazione – Memoria nano volubile. Possiamo dimenticare, modificare o persino creare ricordi da zero… in buona fede.

“la differenza tra falsi ricordi E le cose reali sono le stesse dei gioielli: i falsi sembrano sempre i più veri, i più scintillanti … ” Salvador Dalì ha ben catturato la realtà mutevole della memoria. i nostrimemoria Non funziona come una videocamera di cui possiamo semplicemente guardare il film on demand: la nostra autobiografia raccolta è una ricostruzione piuttosto fedele di ciò che abbiamo vissuto. Lungi dall’essere una pietra, i ricordi rimangono vivi e devono essere ricreati ogni volta che ricordiamo un evento.

« memoria Nasce da un insieme di meccanismi complessi, neurologici, ma anche psicologici e dipendenti da fattori emotivi”. ricorda il professor Thierry Bobbitt, psichiatra dell’ospedale Avicenne di Bobigny. Questo spiega, ad esempio, che coloro che vivono ricordi condivisi possono avere l’impressione di non aver vissuto gli stessi eventi. Ricercatori…