Mac Lesggy spiega gli effetti del peperoncino sulla salute

Questa è una domanda che molti buongustai si pongono: mangiare molto pepe durante il pranzo o la cena provoca buchi allo stomaco? Mentre noi francesi non siamo abituati a cibi molto piccanti e quando mangiamo un piatto indiano o messicano molto piccante, Spesso abbiamo l’impressione che distrugga l’apparato digerente.

Devi sapere che un file Scienza Scopri la causa di un morso di peperoncino. Questo ingrediente contiene una molecola molto speciale, la capsaicinaChe attiva i recettori nella nostra bocca posti nelle gemme sensoriali della lingua e del palato, da qui questa sensazione di formicolio o bruciore. Questi recettori sono anche Sensibile alla temperatura da 43 gradi.

Come tutti i recettori gustativi e olfattivi, ilI recettori TRVP1 inviano un segnale al cervello per dire che è attivo. Quindi il cervello reagisce come se fosse un segnale di calore. La tua faccia diventa rossa e sudi come se avessi caldo perché né i suoi recettori né il nostro cervello hanno modo di distinguere tra l’effetto della capsaicina nel peperoncino e una fonte di calore.

Fortunatamente, questa sensazione è temporanea poiché vengono ingeriti il ​​pepe di Caienna e la capsaicina. Quindi viaggia verso il sistema digestivo dove i suoi recettori non sono più presenti, altrimenti si sentirà svenuto. nell’apparato digerente Questa molecola si decompone e parte di essa passa nelle nostre urine.

Se hai mangiato un sacco di peperoncino, probabilmente hai sentito l’effetto quando sei andato in bagno nelle ore successive con una sensazione di bruciore. Ma finché i nostri membri non avranno questo senso di falso calore, Devono essere presenti recettori sensibili alla capsaicina sulla superficie. Tuttavia, non c’è nulla nell’apparato digerente e soprattutto, ad eccezione di pochi casi particolari, questa molecola non ha nessun altro effetto sul nostro organismo.

Gli studi condotti sul tema sono chiari: Una dieta ricca di peperoncino non provoca la secrezione di acido gastrico Non provoca né aggrava le ulcere allo stomaco. La meta-analisi ha anche mostrato che Mangiare peperoncino riduce l’appetito e aumenta il dispendio energetico del corpo. In altre parole, lungi dal creare buchi nello stomaco, i peperoncini possono aiutarti a perdere peso come parte di una dieta equilibrata.

