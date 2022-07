prodotti naturali per la salute | Designazioni più chiare dettate da Health Canada

I produttori di prodotti per la salute naturale devono rispettare le nuove normative sull’etichettatura. Ma le regole di Health Canada danno all’industria sei anni per adottare le nuove etichette per i suoi prodotti domestici sempre più popolari.

Champagne Eric Pierre

Giornalismo

Il nuovo regolamento rivisto Regolamenti sui prodotti per la salute naturale È entrato in vigore il 6 luglio dopo essere stato pubblicato in Gazzetta del Canada. Ciò introduce nuovi requisiti per la classificazione dei prodotti per renderlo più chiaro.

Secondo Health Canada, l’uso di prodotti per la salute naturale è in aumento e dovrebbe aumentare, a causa di diversi fattori, tra cui “l’invecchiamento della popolazione, la pandemia di COVID-19, un maggiore accesso a Internet e ad altre fonti di informazione, nonché un aumento ruolo dei consumatori nella cura di se stessi”. I nuovi standard intendono inoltre essere coerenti con le attuali norme nazionali sui farmaci da banco. Ottawa si occupa di questo argomento dal 2016.

Paul Serrat, consulente per la comunicazione dell’Ordre des Pharmacists du Québec, spiega che le nuove normative prevedono una tabella informativa standardizzata, citando la presenza di allergeni, glutine, solfiti e aspartame nonché i “migliori recapiti” per l’accesso al produttore o distributore , nonché un indirizzo postale. Sono stati aggiunti i requisiti di leggibilità per la dimensione e lo stile del carattere.

“È un passo nella giusta direzione, ma non è abbastanza e non è abbastanza veloce”, giudica il presidente della Pharmacists Guild, Bertrand Bolduc, che lo definisce “un po’ più a ovest” quando si tratta di prodotti naturali per la salute. “È un buon primo passo, ma secondo noi non è abbastanza”.

Lungo ritardo per conformarsi

Il sindacato ha accolto con favore la nuova legge “Association pour la santé public du Québec” (ASPQ), che tuttavia critica il tempo concesso all’industria per conformarsi a questi standard. Per i prodotti già approvati da Health Canada, i produttori avranno sei anni per adottare il nuovo standard di etichettatura, mentre la scadenza sarà di tre anni per i nuovi prodotti che non sono già stati approvati.

“Si tratta di ritardi molto lunghi, osserva Laurence Sauvé-Lévesque, consulente per le politiche pubbliche di ASPQ. Abbiamo criticato questo ritardo nella nostra memoria presentata nell’ambito delle consultazioni pubbliche sulla modifica del regolamento”.

Ricorda che nel 2021 l’Ufficio del Revisore dei conti generale del Canada ha pubblicato un rapporto critico sulle pratiche di Health Canada in relazione ai prodotti per la salute naturale. Tra i risultati principali, l’agenzia federale ha criticato Health Canada per non aver sempre verificato se i produttori “seguano le buone pratiche di produzione prima di commercializzare prodotti per la salute naturale in Canada”.

Laurence Sauvé-Lévesque osserva che “il consumo di questi prodotti è esponenziale da diversi anni”. Questo nuovo regolamento è solo un primo passo prima di altri importanti cambiamenti nei prossimi anni riguardanti i prodotti naturali per la salute, ricorda.