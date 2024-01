Come puoi beneficiare della garanzia di 7 anni su un'auto Dacia acquistata nuova o usata?

È già operativo un sistema di garanzia che si estende in caso di manutenzione della rete. Ad esempio, Toyota offre ai suoi clienti ibridi un controllo della batteria a intervalli regolari per estendere la garanzia del sistema HSD fino a dieci anni. Un modo per fidelizzare i clienti dando loro una “carota”. Dacia, a sua volta, lancia un'estensione di garanzia “gratuita”, ma se i preventivi sono congrui è perché per beneficiarne è necessario che siano soddisfatte determinate condizioni. Spiegazioni.

Dacia: Li ami… e non li lascerai! Ecco i numeri che lo dimostrano

Impegno di manutenzione secondo “raccomandazione”

La nuova Duster non sarà interessata dalla Dacia Zen, poiché l'auto deve avere almeno due anni © François Lemur

Inizialmente, l'unica restrizione è acquistare un'auto Dacia nuova o usata e non avere più di 6 anni o 120.000 km (e ha almeno 2 anni, quindi una Duster nuova non è idonea). Ma Dacia aggiunge a questo una condizione importante: La manutenzione deve essere effettuata “secondo le raccomandazioni del produttore”, all'interno o all'esterno della rete Dacia. Ovviamente questo termine rimane aperto all'interpretazione e sappiamo che a volte i concessionari e il servizio postvendita sono riluttanti ad assumersi la responsabilità delle garanzie perché il meccanico che ha preso in carico il veicolo non necessariamente rispettava tutti i requisiti essenziali. Questo è spesso a discrezione del punto vendita, caso per caso.

Nei termini, Dacia precisa che qualora la manutenzione venga effettuata fuori rete, sarà poi necessario presentare fatture dettagliate della manutenzione con la marca registrata del lubrificante, marca e riferimento delle parti sostituite.

Per Dacia, comprata nuova o usata

Colpito l’intero Gruppo Dacia ©Dacia

La particolarità dell'offerta Zen di Dacia è che si applica sia alle Dacia acquistate nuove che alle Dacie acquistate usate. Non a caso sono esclusi dall'offerta taxi, VTC, società di noleggio a breve termine e servizi pubblici. Ma per i privati ​​basterà effettuare la manutenzione nella rete Dacia per veder estendere la garanzia di un anno dopo ogni tagliando, fino a 7 anni. Si prega di notare che questa garanzia non include la griglia di sbrinamento, gli specchietti elettrici e… Multimedia.

Inoltre, L'offerta Zen è valida solo se scegli le recensioni Essential ed Essential+. Quindi l'”Eco” più economico non fa parte del programma. Questo è chiaramente il modo con cui Dacia riconquista i clienti dell'aftermarket e li indirizza verso offerte più costose, anche se Dacia rimane, senza sorprese, uno dei marchi più economici da mantenere.

Se tutte queste condizioni saranno soddisfatte, la garanzia Dacia Zen verrà attivata per un anno o 30.000 km, a seconda di quale evento si verifichi per primo.