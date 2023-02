Salute: nuove disposizioni sull’uso delle mascherine chirurgiche negli ospedali di La Réunion – LINFO.re

Da lunedì 27 febbraio entreranno in vigore le nuove disposizioni relative all’uso delle mascherine chirurgiche. Queste misure saranno applicate in tutte le istituzioni del gruppo ospedaliero nella regione della Riunione.

A partire da lunedì 27 febbraio, le nuove disposizioni relative all’uso della mascherina chirurgica si applicheranno a University Hospital Reunion, GHER, CHOR ed EPSMR.

– Il personale deve indossare una mascherina chirurgica in tutti i casi di cura e non appena entra nella stanza del paziente.

L’uso della mascherina da parte del paziente e/o dell’operatore sanitario durante le consultazioni ambulatoriali rimane a discrezione del consulente.

– Il personale può rimuovere la mascherina quando non è in contatto con un paziente (bagno, personale, riunioni professionali…) così come nelle aree comuni della struttura (corridoi, sale…)

– Il personale può togliere la mascherina nei luoghi non aperti ai pazienti: direzioni, laboratori, sterilizzazione, farmacia, uffici…

– I visitatori non sono più tenuti a indossare una maschera nei locali della struttura, ma sono informati della necessità di indossare una maschera non appena entrano nella stanza del paziente.

La mascherina rimane obbligatoria all’ingresso in struttura per tutti i lavoratori, pazienti o visitatori con sintomi respiratori.