Come ha fatto questo sottomarino americano da 3 miliardi di dollari a colpire una montagna?

Non stiamo parlando di un sottomarino qualunque. Alcuni addirittura la chiamano “auto di lusso”. L’USS Connecticut, un sottomarino di classe Wolf a propulsione nucleare, si è inizialmente scontrato con un oggetto non identificato nel pomeriggio del 2 ottobre mentre navigava sommerso nel Mar Cinese Meridionale. Undici marinai sono rimasti feriti. Il capitano di questa nave da 3 miliardi di dollari, Cameron Gilani, il tenente comandante Patrick Kachin, il secondo in comando del sottomarino e il capo sottufficiale Cory Rodgers, il sottufficiale più anziano a bordo, furono tutti successivamente sollevati. i loro doveri.

Sebbene dotato dell’elettronica più recente, questo sottomarino si è comunque schiantato contro quella che in seguito si è rivelata una montagna sottomarina. I media hanno detto che ora è attraccato in una base della Marina degli Stati Uniti sull’isola di Guam CNN. Secondo la Marina, il reattore nucleare del veicolo non è stato danneggiato. Il Pentagono non ha fornito ulteriori dettagli sui danni alla nave o per quanto tempo è stata congelata. Inoltre, non si sa esattamente dove sia avvenuta la collisione. I dati ufficiali hanno annunciato lo schianto nelle acque dell’Indo-Pacifico, ma i funzionari della difesa degli Stati Uniti lo avevano precedentemente segnalato CNN È successo nel Mar Cinese Meridionale.

Cameron Gilani, a destra, durante una visita alla USS Connecticut © AFP

Come si è scontrato questo sottomarino?

Con l’ascesa della Marina cinese, la domanda per la flotta americana è in aumento in questa parte del mondo.“Navigare sott’acqua è difficile, è davvero difficile. Non sempre tutto va bene”ha detto Thomas Shugart, che ha trascorso più di 11 anni a bordo di sottomarini americani, in particolare come comandante di sottomarini d’attacco. Una volta che gli edifici sprofondano nelle profondità, i binocoli non sono più necessari e i sistemi GPS non saranno più disponibili. Pertanto, i subacquei sono soddisfatti delle loro bussole e mappe.

© AP

I media americani spiegano che mappe accurate (con una risoluzione di 100 metri) del fondale marino vengono compilate da navi di superficie utilizzando onde sonore. Tuttavia, è un processo molto costoso e che richiede tempo. Pertanto, viene mappato solo il 20% dei fondali marini internazionali. “Nell’affollato Mar Cinese Meridionale, dove la Cina ha costruito e fortificato militarmente isole artificiali, sulla mappa è disegnato meno del 50% del fondale marino. Non sorprende che si trovi qualcosa”.David Sandwell, Professore di Geofisica presso Scripps Istituto di Oceanografia in California.

Se è così nero, perché non hai usato il sonar? La profondità massima ufficiale di questi sottomarini di classe Seawolf è di oltre 243 metri. Alcuni esperti stimano che la loro profondità massima sia doppia. Così in basso sotto il livello del mare, il sonar è l’unico modo per vedere il fondo. “Ma non vogliamo rendere il suono più del necessario.”Thomas Shugart spiega per la CNN. “Ci vorrebbero circa 20 secondi per ottenere un’immagine accurata. Fa molto rumore. In effetti, la superficie della luna è mappata meglio del fondo dell’oceano”.