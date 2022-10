Stati Uniti: Trump, querelato per diffamazione da una donna che lo accusa di stupro, ha testimoniato

Donald Trump ha testimoniato mercoledì in una causa per diffamazione presentata nel 2019 dall’ex giornalista E. Jane Carroll, che ha accusato l’ex presidente degli Stati Uniti di averla violentata negli anni ’90.

Agenzia di stampa francese







coppia AFP

Inserito il 20/10/2022 alle 8:09 Tempo di lettura: 2 minuti



nSiamo convinti che a nome del nostro cliente E. Jean Carroll siamo stati in grado di ricevere oggi la testimonianza di Donald Trump”, ha detto in una e-mail allo studio legale AFP Kaplan Hecker e Fink, in rappresentanza di E. Jean Carroll, senza ulteriori commenti .







secondo Il New York Times, l’ex presidente – che può essere fatto tramite uno scambio di video tra avvocati e giustizia a New York – è stato licenziato dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida. Non è noto, tuttavia, se la signora Carroll abbia testimoniato venerdì scorso come concordato.

In questi procedimenti per diffamazione, E. Jane Carroll, ex editorialista della rivista Elle, ha attaccato Donald Trump in un procedimento civile nel novembre 2019 a New York. Lo ha accusato di diffamarla perché l’ha definita una “completa bugia” e, nel giugno 2019, le sue accuse di stupro negli spogliatoi di un grande magazzino di New York a metà degli anni ’90. Disse che non l’aveva mai incontrata e che “non era il suo tipo”.

La causa per diffamazione è stata ritardata da battaglie procedurali, incluso se Donald Trump dovesse essere rappresentato dal governo degli Stati Uniti, poiché era presidente al momento delle dichiarazioni impugnate.

Gli avvocati dell’ex presidente – che non hanno risposto alle richieste dell’AFP – hanno da tempo affermato che il loro cliente è protetto dalla sua immunità, in particolare a causa delle osservazioni diffamatorie che avrebbe fatto durante il suo mandato.