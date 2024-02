Netanyahu rifiuta qualsiasi riconoscimento dello Stato palestinese Guerra Israele-Hamas

Giovedì due ministri israeliani di estrema destra, Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, rispettivamente responsabili della sicurezza nazionale e delle finanze, hanno respinto in termini simili un piano riportato dal quotidiano americano The Washington Post.

“Israele continuerà a opporsi al riconoscimento unilaterale di uno Stato palestinese. “Tale riconoscimento, sulla scia del massacro del 7 ottobre, offrirebbe un’enorme ricompensa per un terrorismo senza precedenti e impedirebbe qualsiasi futuro accordo di pace”, ha scritto Netanyahu in ebraico sul suo account Twitter X.

Ciò includerebbe in particolare la cessazione dei combattimenti, il rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre in Israele e trattenuti da allora a Gaza, e la definizione di un calendario per l'eventuale creazione di uno Stato palestinese.

“Non accetteremo mai un piano del genere, che in effetti afferma che i palestinesi meritano un risarcimento per il terribile massacro che hanno commesso”, ha scritto Smotrich sul sito di social network “The Existential Threat to the State of Israel”.