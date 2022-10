“Come devo fare? Ho solo un braccio…”

Sono passate tre settimane da quando i sacchetti PMC di Odiel Vincken, residente a Zonhoven, non sono stati raccolti quando i netturbini di Limburg.net sono passati. perché ? Perché questi, a loro avviso, non sono abbastanza chiusi. Di conseguenza, Odiel trova ogni volta la sua borsa con un piccolo adesivo rosso attaccato, che indica le regole che devono essere rispettate.

Il problema è che per Odiel, sigillare ermeticamente un sacchetto PMC non è facile. In realtà, ha solo un braccio. “Come devo fare? Con la mia bocca?”, chiede nelle colonne di Nieuwsblad. “Quando è il mio classico sacco della spazzatura, qualcuno mi aiuta, ma per le PMC cerco di uscirne da solo”.