Catch me if you can su Arte: un piccolo riferimento si nasconde su questa bacheca. L’hai individuato? Novità cinematografiche

Creato dal premio Oscar Steven Spielberg, “Prova a prendermi” è un fantastico gioco del gatto e del topo tra Tom Hanks e Leonardo DiCaprio. Apri gli occhi alla fine del film: c’è un riferimento nascosto a un film di Spielberg. noi !

Sogno d’affari

Anni Sessanta La vera storia di un vero truffatore che voleva il mondo intero. A 17 anni si atteggiava a pilota, avvocato e medico di Boeing e si appropriava indebitamente di milioni di dollari. Fa infuriare il miglior agente dell’FBI. Chi è il gatto? Chi è il topo?

Con una commedia frenetica, Steven Spielberg prende la storia del più famoso falsario d’America per intrecciare una storia su ciò che spinge gli umani ad agire. Prova a prendermi, un grande film interpretato da Tom Hanks e Leonardo DiCaprio, che avevano appena terminato le riprese di Gangs of New York di Martin Scorsese. Entrambi eccellono in questo lavoro brillantemente orchestrato da un regista in gran forma.

Sbagliato, Spielberg è scivolato un po’ alla finefermami se puoi, Nella sequenza in cui Carl Hanratty (Tom Hanks) è in piedi davanti alla lavagna su cui sta scrivendo.

Nell’angolo in basso a sinistra si legge: “Progetto Steven + Tom IV”. Un chiaro cenno alla quarta collaborazione tra Tom Hanks e Spielberg, in questo caso questo film! Il regista è stato il produttore esecutivo di Joe Against the Volcano poiché l’attore ha condiviso il poster con Meg Ryan. Spielberg lo ha poi diretto in Salvate il soldato Ryan prima che la coppia continuasse a co-produrre Band of Brothers.

Piccola immagine come promemoria e promemoria. Apri gli occhi verso le 2:07 del film!