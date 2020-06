Colorare il mondo è bello, con i fiori che normalmente colorano il mondo è meglio.

In questa puntata (la 18 di #AndràTuttoBene) Ale e Adri hanno deciso di prendere alcuni fiori (e una foglia di basilico) e usarle come colori. Il risultato non è stato dei migliori, ma il divertimento è assicurato.

Per vedere le altre puntate di #AndràTuttoBene puoi cliccare qui